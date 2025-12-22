GUS podał najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. Ekonomiści: wzrost godny z oczekiwaniami

Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2025 roku wzrosła o 3,1% rok do roku, ale spadła o 3,3% w porównaniu z październikiem.

ING prognozuje, że konsumpcja prywatna będzie głównym motorem wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025 roku.

W 2026 roku oczekiwany jest wzrost inwestycji dzięki napływowi środków z UE i KPO.

Prognoza ING dla wzrostu PKB w 2026 roku to 3,7%, z solidnym wzrostem konsumpcji i inwestycji.

Wzrost sprzedaży detalicznej w listopadzie

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował, że w listopadzie 2025 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 3,1% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w zestawieniu z październikiem 2025 roku odnotowano spadek o 3,3%. W okresie od stycznia do listopada 2025 roku sprzedaż zwiększyła się o 4,4% rok do roku, co stanowi wzrost w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku, kiedy to wzrost wyniósł 2,7%.

Analizując najnowsze dane ekonomiści z ING odnieśli się do wzrostu sprzedaży detalicznej w listopadzie 2025 roku. Wzrost ten okazał się zgodny z przewidywaniami, ale jednocześnie nie spełnił najbardziej optymistycznych oczekiwań rynku, podobnie jak wcześniejsze dane dotyczące przemysłu i budownictwa.

Mimo to, analitycy ING są przekonani, że handel detaliczny utrzymuje trend wzrostowy, a konsumpcja prywatna ponownie odegra kluczową rolę w napędzaniu wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025 roku. Jak wskazują, "nie zmienia to faktu, że handel pozostaje w trendzie wzrostowym, a konsumpcja prywatna ponownie będzie głównym motorem wzrostu PKB w czwartym kwartale 2025 roku."

Po uwzględnieniu czynników sezonowych, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2025 roku była o 5,5% wyższa niż w listopadzie poprzedniego roku i wzrosła o 1,1% w porównaniu z październikiem 2025 roku.

Wzrost sprzedaży detalicznej w internecie

Jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna w internecie w listopadzie wzrosła o 6,6% rok do roku, a udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży ogółem zwiększył się z 10,7% do 11,0%

GUS podaje, że wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 27,3% przed rokiem do 28,6%), „meble, rtv, agd” (odpowiednio z 21,3% do 21,4%).

Natomiast spadek udziału wykazały jednostki z grupy „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 27,5% do 22,1%).

- Istotną rolę odegrały działania promocyjne realizowane w ramach Black Week, z którym sklepy internetowe z roku na rok radzą sobie coraz sprawniej. Konsumenci kupowali częściej, ale pozostawali wyraźnie wrażliwi cenowo. Sprzyjało to poszukiwaniu okazji i rozkładaniu zakupów na mniejsze transakcje, co bezpośrednio przełożyło się na niższą średnią wartość koszyka. W takich warunkach sprzedaż internetowa pozostawała jednym z głównych beneficjentów sezonu wyprzedażowego - twierdzi Krzysztof Duda, COO Salelifter (Digitree Group).

W 2026 roku inwestycje z KPO będą kluczowe dla PKB

Ekonomiści ING przewidują, że w 2026 roku struktura wzrostu gospodarczego ulegnie zmianie, a większą rolę zaczną odgrywać inwestycje. Ma to być możliwe dzięki znacznemu napływowi środków z Unii Europejskiej oraz finalizacji projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Bank oczekuje solidnego wzrostu inwestycji w nadchodzącym roku, choć podkreśla, że dynamika prawdopodobnie nie osiągnie dwucyfrowych wartości. Według prognoz ING, wzrost PKB w 2026 roku wyniesie około 3,7%, przy wzroście konsumpcji prywatnej o 3,4% i inwestycji o 8,2%. Polska ma utrzymać pozycję lidera wzrostu gospodarczego w regionie oraz w całej Unii Europejskiej.

