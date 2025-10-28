Nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie mogą zrealizować z przyczyn niezależnych, np. z powodu wycieczek uczniów.

Premier Donald Tusk zapowiedział szybką korektę przepisów, by nauczyciele otrzymywali zapłatę za gotowość do pracy.

Zmiany zostaną wprowadzone w trybie poselskiej inicjatywy ustawodawczej, co znacznie przyspieszy procedurę legislacyjną.

Nowe przepisy mają być elastyczne, bez szczegółowego katalogu sytuacji uprawniających do wynagrodzenia.

Ekstra wynagrodzenie dla nauczycieli

Na początku roku szkolnego 2025/2026 zaczęła obowiązywać tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela. Wprowadziła ona szereg zmian, które – jak zaznacza rząd – miały poprawić sytuację pracowników oświaty. Jednak w praktyce część nauczycieli zauważyła luki w systemie wynagrodzeń. Zgodnie z obecnymi regulacjami pedagog, który ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, ale nie może ich zrealizować z przyczyn od siebie niezależnych, nie otrzymuje za nie wynagrodzenia.

Związkowcy podkreślają, że dotyczy to sytuacji, gdy uczniowie np. wyjeżdżają na wycieczki, a nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy. W efekcie część kadry szkolnej czuje się pokrzywdzona i domaga się korekty przepisów.

Tusk: nauczyciele powinni otrzymywać zapłatę za gotowość do pracy

Podczas spotkania z dziennikarzami przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przyznał, że nowelizacja Karty nauczyciela przyniosła wiele pozytywnych zmian, jednak „sprawa godzin ponadwymiarowych okazała się bardzo dotkliwym ciosem z punktu widzenia nauczycielek i nauczycieli”.

Premier zaznaczył, że jeśli nauczyciele nie wykonują swoich obowiązków z winy pracodawcy, czyli dyrekcji szkoły, lub z innych przyczyn niezależnych od nich, powinni mimo to otrzymywać należne wynagrodzenie. Jak wyjaśnił: „Jest oczywiste, że powinni też mieć płacone za to, bo są w szkole, są do dyspozycji, są w gotowości”.

Projekt poselski ma przyspieszyć zmiany

Szef rządu poinformował, że rozmawiał o tej kwestii z nauczycielkami i podjął decyzję o szybkim działaniu.

„Zwrócimy się do klubu poselskiego, a może nawet do klubów poselskich koalicji, aby w trybie sejmowym, co bardzo przyspieszy całą procedurę, chodzi mi o maksymalne przyspieszenie tej procedury, aby przygotować nowe przepisy” – zapowiedział Tusk.Jak dodał, projekt ma mieć formę inicjatywy poselskiej, co pozwoli skrócić ścieżkę legislacyjną.

Premier podkreślił, że nie zamierza tworzyć szczegółowego katalogu przypadków, w których nauczycielowi przysługuje zapłata.

„Są bardzo różne sytuacje. One są nie do opisania. Dlatego nie będę proponował tworzenia jakiegoś szczegółowego katalogu” – wyjaśnił Tusk. Takie podejście ma zapewnić elastyczność w stosowaniu przepisów i umożliwić ich dostosowanie do realnych potrzeb szkół.

