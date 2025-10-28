Ekstra wynagrodzenie dla nauczycieli. Tusk o nowelizacji Karty nauczyciela

Premier Donald Tusk zapowiedział nowelizację Karty nauczyciela, dzięki której nauczyciele otrzymają wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nawet wtedy, gdy nie mogą ich zrealizować. To reakcja rządu na sygnały związków zawodowych po wprowadzeniu dużych zmian w przepisach.

  • Nauczyciele nie otrzymują wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie mogą zrealizować z przyczyn niezależnych, np. z powodu wycieczek uczniów.
  •  Premier Donald Tusk zapowiedział szybką korektę przepisów, by nauczyciele otrzymywali zapłatę za gotowość do pracy.
  •  Zmiany zostaną wprowadzone w trybie poselskiej inicjatywy ustawodawczej, co znacznie przyspieszy procedurę legislacyjną.
  •  Nowe przepisy mają być elastyczne, bez szczegółowego katalogu sytuacji uprawniających do wynagrodzenia.

Ekstra wynagrodzenie dla nauczycieli 

Na początku roku szkolnego 2025/2026 zaczęła obowiązywać tzw. duża nowelizacja Karty nauczyciela. Wprowadziła ona szereg zmian, które – jak zaznacza rząd – miały poprawić sytuację pracowników oświaty. Jednak w praktyce część nauczycieli zauważyła luki w systemie wynagrodzeń. Zgodnie z obecnymi regulacjami pedagog, który ma przydzielone godziny ponadwymiarowe, ale nie może ich zrealizować z przyczyn od siebie niezależnych, nie otrzymuje za nie wynagrodzenia.

Związkowcy podkreślają, że dotyczy to sytuacji, gdy uczniowie np. wyjeżdżają na wycieczki, a nauczyciel pozostaje w gotowości do pracy. W efekcie część kadry szkolnej czuje się pokrzywdzona i domaga się korekty przepisów.

 Tusk: nauczyciele powinni otrzymywać zapłatę za gotowość do pracy

Podczas spotkania z dziennikarzami przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przyznał, że nowelizacja Karty nauczyciela przyniosła wiele pozytywnych zmian, jednak „sprawa godzin ponadwymiarowych okazała się bardzo dotkliwym ciosem z punktu widzenia nauczycielek i nauczycieli”.

Premier zaznaczył, że jeśli nauczyciele nie wykonują swoich obowiązków z winy pracodawcy, czyli dyrekcji szkoły, lub z innych przyczyn niezależnych od nich, powinni mimo to otrzymywać należne wynagrodzenie. Jak wyjaśnił: „Jest oczywiste, że powinni też mieć płacone za to, bo są w szkole, są do dyspozycji, są w gotowości”.

Projekt poselski ma przyspieszyć zmiany

Szef rządu poinformował, że rozmawiał o tej kwestii z nauczycielkami i podjął decyzję o szybkim działaniu.

Zwrócimy się do klubu poselskiego, a może nawet do klubów poselskich koalicji, aby w trybie sejmowym, co bardzo przyspieszy całą procedurę, chodzi mi o maksymalne przyspieszenie tej procedury, aby przygotować nowe przepisy” – zapowiedział Tusk.Jak dodał, projekt ma mieć formę inicjatywy poselskiej, co pozwoli skrócić ścieżkę legislacyjną.

Premier podkreślił, że nie zamierza tworzyć szczegółowego katalogu przypadków, w których nauczycielowi przysługuje zapłata.

„Są bardzo różne sytuacje. One są nie do opisania. Dlatego nie będę proponował tworzenia jakiegoś szczegółowego katalogu” – wyjaśnił Tusk. Takie podejście ma zapewnić elastyczność w stosowaniu przepisów i umożliwić ich dostosowanie do realnych potrzeb szkół.

Górnicy nie dostaną w tym roku barbórki? "Ograniczamy koszty"
