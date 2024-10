Spis treści

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Co ciekawe, prawo do jej posiadania przysługuje nie tylko aktualnym rodzicom, ale również tym, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Oznacza to, że seniorzy, którzy spełniają ten warunek, mogą ubiegać się o kartę i korzystać z licznych zniżek dla seniorów, niezależnie od obecnego wieku ich potomstwa.

Jak Karta Dużej Rodziny działa w praktyce?

Posiadacze KDR mają dostęp do szerokiego katalogu ofert z różnych dziedzin życia. Mogą liczyć na rabaty w sklepach, instytucjach kulturalnych, obiektach rekreacyjnych czy firmach transportowych na terenie całego kraju. Co istotne, zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również prywatni przedsiębiorcy, którzy przystąpili do programu.

Wyobraźmy sobie typowy dzień seniora z Kartą Dużej Rodziny. Poranek zaczyna się od zakupów w lokalnym supermarkecie, gdzie dzięki karcie senior płaci o 10% mniej za podstawowe produkty spożywcze. Następnie udaje się do apteki, gdzie otrzymuje 15% zniżki na leki nierefundowane. Po południu postanawia wybrać się do kina na seans filmowy, korzystając z 20% rabatu na bilet. A to tylko kilka przykładów możliwych oszczędności.

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Proces ubiegania się o KDR jest stosunkowo prosty i nie wiąże się z żadnymi skomplikowanymi procedurami. Wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Do wniosku należy załączyć akty urodzenia posiadanych bądź wychowywanych dzieci. Warto zaznaczyć, że nie ma znaczenia, czy dzieci obecnie mieszkają z rodzicami, ani jaki jest ich wiek.

Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) oraz elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Seniorzy mogą wybrać jedną z nich lub zdecydować się na obie formy. Co ciekawe, posiadając elektroniczną wersję karty, rodzic może na swoim smartfonie wizualizować również karty swoich dzieci czy współmałżonka, co znacznie ułatwia korzystanie ze zniżek podczas wspólnych zakupów czy wyjazdów.

Czy są jakieś ograniczenia w korzystaniu z KDR?

Oczywiście, jak w przypadku każdego programu, istnieją pewne warunki. Najważniejszym jest konieczność posiadania lub wcześniejszego utrzymywania co najmniej trojga dzieci. Dodatkowo, wnioskodawca nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej ani mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Karta Dużej Rodziny to niezwykle atrakcyjna oferta dla seniorów, którzy wychowali większą liczbę dzieci. Dzięki niej mogą znacząco obniżyć swoje codzienne wydatki, jednocześnie zyskując dostęp do szerokiej gamy usług i produktów w atrakcyjnych cenach. W czasach rosnącej inflacji i coraz wyższych kosztów życia, KDR może okazać się prawdziwym finansowym wybawieniem dla wielu starszych osób.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

''Karta Dużej Rodziny''. Zniżki, ulgi i wszystko, co powinniście o niej wiedzieć [POSŁUCHA] To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

QUIZ PRL. Menu z barów mlecznych. Jakie przysmaki można było kupić za grosze? Pytanie 1 z 15 Z czego wykonane były popularne w barach mlecznych jarskie kotlety podawane w sosie pomidorowym? z buraków z sera z fasoli Dalej