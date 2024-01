Spis treści

W Polsce osoby starsze mogą korzystać ze zniżek i ulg w wielu placówkach kultury, w tym w muzeach, teatrach, kinach, bibliotekach i domach kultury. Wysokość zniżki lub ulgi zależy od rodzaju placówki i jej wewnętrznych regulaminów.

W muzeach państwowych emeryci płacą połowę ceny normalnego biletu. Zniżek dla osób na emeryturze udzielają galerie sztuki, skanseny czy ogrody botaniczne lub zoologiczne. Zazwyczaj bilety dla seniorów są tańsze o 25 proc. Aby skorzystać z takich ulg, wystarczy pokazać w kasie legitymację emeryta-rencisty.

Rekreacja nie ma wieku

Baseny proponują seniorom tańsze wejściówki, zwłaszcza w godzinach porannych, kiedy są mniej oblężone, a zatem korzystanie z nich jest przyjemniejsze i bardziej bezpieczne.

Seniorzy, którzy ukończyli 60 rok życia mogą też liczyć na tańsze opłaty za udział w zajęciach plastycznych (np. warsztatach ceramicznych), aerobiku, tańca, gimnastyki, jogi, warsztatach medytacyjnych, kulinarnych, itp. I to niezależnie od tego, czy organizowane są przez gminę, czy przedsiębiorstwa prywatne. Z tym, że w przypadku tych będących inicjatywą gminną zniżki dla seniorów są niemal zasadą, bo inne zajęcia i warsztaty mają często cenę niezależną od wieku uczestnika. Choć i tu są wyjątki.

Organizowaniem rozrywki i rekreacji dla seniorów zajmują się uniwersytety trzeciego wieku. Chcąc korzystać z przywilejów wieku polegających na tańszych opłatach za tego typu przyjemności, warto zapisać się do takiego uniwersytetu i uczestniczyć w organizowanych przez niego zajęciach. Jeśli chodzi o wysokość opłat, np. w Jagiellońskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku czesne w roku akademickim 2023/24 to 180 zł/semestr, opłata za udział w kursie dodatkowym/fakultecie wynosi 55 zł/semestr, a opłata za udział w kursie języka obcego 220 zł/semestr.

Kina, teatry, wystawy

Jeśli chodzi o kina, poza zniżkowymi biletami dla seniorów (nie wszystkie kina je oferują) popularne stały się seanse dla seniorów. Np. w warszawskim kinie Luna Seans dla Seniora to cotygodniowy cykl wyświetlania najlepszych filmów w najlepszej cenie (bilet za 10 zł) dla seniorów.

Każde z dużych miast ma swoja ofertę edukacyjną i kulturalną dla seniora. Co do kosztów uczestniczenia w kulturze i korzystania z rozrywki można zorientować się choćby na przykładzie tego, co seniorom proponuje stolica.

Osoby, które przekroczyły 70. rok życia, mogą odwiedzać warszawskie ZOO bezpłatnie przez cały rok. Pozostali emeryci mają bezpłatny pierwszy wtorek miesiąca. Po ukończeniu 65 lat płaci się 20 zł za zwiedzanie Zamku Królewskiego (o 1/3 taniej). Bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik kosztuje w tym wieku 18 zł zamiast 27 zł. Program „Teatr przyjazny seniorom” pozwala kupować bilety po 20 zł do Teatru Dramatycznego, które można odebrać w kasie, pokazując dokument poświadczający, że jest się po 60-tce.

W Centrum Sztuki Współczesnej emeryci mają 50 proc. zniżki na bilety na wystawy: bilet seniora kosztuje 6 zł. Co więcej, pięćdziesięciolatkowie i osoby starsze mogą wziąć udział w cyklu „Sztuka nie zna wieku”, w ramach którego zwiedzają wystawy za darmo wraz z edukatorką.

Jeżeli chodzi o teatry, każdy z nich, w całym kraju, prowadzi własną politykę zniżkową w stosunku do seniorów. Upusty bywają różne np. bilety o 10 proc. tańsze, ale czasem również 50 proc.

Niższe ceny usług

Seniorzy raczej nie naprawią taniej butów czy zegarka, a z racji poważnego wieku nie nabędą tańszego abonamentu telewizji kablowej.

Za to zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, a także gabinety odnowy biologicznej czy masażu często mają specjalną oferte dla seniorów, np. proponują godziny, w których osoby starsze mogą się ostrzyc, uczesać, zrobić manicure, pedicur, ale i poddać rzadszym zabiegom nie tyle pielęgnacyjnym, co upiększającym – taniej zwykle od 15 do 30 procent. Trudno niestety liczyć na zniżki z racji wieku w gabinetach medycyny estetycznej, które, co tu dużo ukrywać, zarabiają właśnie dzięki temu, jak zmieniamy się z biegiem lat.

