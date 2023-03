Spis treści

mLegitymacja emeryta-rencisty

Legitymacja emeryta-rencisty uprawnia do wielu zniżek i ulg. Do tej pory dokument ten wydawany był w formie plastikowej karty. To się jednak zmieniło - od 1 stycznia 2023 r. można korzystać z elektronicznej wersji tej legitymacji. Jest ona dostępna w aplikacji mObywatel, którą można zainstalować w każdym smartfonie. Więcej o projekcie mObywatel tutaj https://www.gov.pl/web/mobywatel

Plastikową legitymację emeryta-rencisty wydaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ten dokument mogą otrzymać jedynie osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Aby dostać legitymację emeryta lub rencisty, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Formularz, który należy wypełnić, można dostać w siedzibie ZUS lub znaleźć na stronie internetowej ZUS. Wypełniony formularz należy złożyć w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub w jednostce organizacyjnej Zakładu wyznaczonej przez Prezesa ZUS. Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Właściciele legitymacji emeryta-rencisty mogą korzystać z różnorodnych zniżek i benefitów. Wiele ulg związanych jest z ochroną zdrowia. Osoby posługujące się tym dokumentem mają prawo m.in.: do odliczenia kosztu zakupu leków od podatku, korzystania z ulgą lub za darmo z komunikacji miejskiej, zniżek w przejazdach kolejowych, tańszych biletów w kinach i teatrach. Niektóre apteki oferują także zniżki na leki dla emerytów i rencistów. Oprócz tego posiadacze legitymacji emeryta-rencisty są czasem zwalniani z niektórych opłat ponoszonych w przypadku rehabilitacji czy wypoczynku w ośrodku uzdrowiskowym. Zawsze warto okazać legitymację i zapytać o istniejące zniżki.

Karta seniora - co nowego?

Popularną wśród seniorów Kartę można sobie wyrobić w całej Polsce, w swojej gminie lub urzędzie miasta, a także na stronie Głosu Seniora. Karta jest programem Stowarzyszenia MANKO, która ma podnieść poziom życia seniorów. Uprawnia do korzystania ze zniżek na terenie całej Polski.

Seniorzy, którzy skończyli 60 lat mogą liczyć na zniżki cen w aż 3 tys. punktów współpracujących ze stowarzyszeniem. Karta wydawana jest bezpłatnie w 200 gminach i miastach, które przystąpiły do programu. Znacznie potania ona usługi dotyczące urody i zdrowia. Gabinety kosmetyczne i salony fryzjerskie proponują seniorom z Kartą (ale często i beż Karty) tańsze usługi, w tym zabiegi. Sanatoria i uzdrowiska mają dla seniorów z Kartą tańsze turnusy w ośrodkach rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Restauracje i kawiarnie często włączają się w akcję zmieniania życia seniorów w bardziej interesujące, ponieważ zniżki zachęcają do bycia aktywnym i uczestniczenia w szeroko pojętej kulturze.

Warto wiedzieć, że do programu dla seniorów przyłącza się codziennie nawet po kilka firm, „życie z Kartą” staje się więc coraz bogatsze, bo w dowolnym rejonie jest coraz więcej zniżkowych i darmowych propozycji.

Kartę Seniora można zamówić na stronie https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2/ Tam znajduje się formularz. Trzeba go wypełnić, wydrukować i wysłać na adres stowarzyszenia. Dodatkowo należy wnieść opłatę 35 zł (karta na rok) lub 50 zł (karta na 2 lata). Jeśli gmina przystąpiła do programu, Karta jest darmowa, a koszty ponosi samorząd.

Ulgi komunikacyjne

Spółki kolejowe tradycyjnie oferują emerytom zniżki na przejazdy. Wysokość tych rabatów jest różna, zwykle od 10 do 50 proc. ceny biletu. To zależy od przewoźnika i jego oferty. O ulgowych przejazdach emerytów środkami komunikacji miejskiej, decydują władze miejskie lub regionalne. Np. w Poznaniu i Warszawie osoby, które skończyły 70 lat oraz niepełnosprawni korzystają z autobusów i tramwajów za darmo, a emeryci i renciści płacą za bilety połowę. W Poznaniu funkcjonuje także roczny Bilet Seniora w cenie 50 zł – dla emerytów i rencistów, którzy mają skończone 65 lat, ale tylko mieszkających na terenie Poznania lub gminy, jeśli ma ona porozumienie międzygminne. Ulgi emeryckie są różne, to mniejsze, to większe w zależności od miasta. We Wrocławiu za darmo jeździ się już od 67. roku życia, a w Lublinie wystarczy mieć 65. Szczecin oferuje przejazdy za pół ceny emerytkom, które ukończyły 55 lat i emerytom po 60-tce.

Również niektóre linie lotnicze mają zniżki lub specjalne programy dla osób, które ukończyły 60 lat. Ludzie w tym wieku mogą kupić bilet zwykle o 10-20 proc. tańszy. Zniżki komunikacyjne na różnych liniach są okresowe, a oferty dla seniorów ciągle się zmieniają. Można sprawdzić wysokość takich zniżek na stronach różnych przewoźników.

Ulga paszportowa

Emeryci mogą też liczyć na ulgę paszportową. Osoby, które w dniu złożenia wniosku o paszport mają ukończone 70 lat, nie wnoszą opłaty paszportowej. Ze zniżki 50 proc. korzystają emeryci i renciści. Taka ulga przysługuje również ich małżonkom pozostającym na wyłącznym utrzymaniu.

Bardziej dostępna rozrywka

Zniżek dla emerytów (do 25 proc. ceny biletu) udziela większość galerii sztuki, skansenów czy wystaw plenerowych. Również wstęp na wydarzenia artystyczne, jakimi są np. performance, dla emerytów jest ulgowy lub darmowy. Aby skorzystać z takich ulg, wystarczy w kasie pokazać legitymację emeryta-rencisty.

Zniżki dla seniorów zostały zniesione w większości kin sieciowych już w 2022 r., ale seniorzy wciąż mogą skorzystać z ulg dostępnych dla wszystkich widzów. Każde kino ma trochę inną politykę rabatową. Kina studyjne wciąż oferują ulgowe bilety dla seniorów, a nawet dedykują im specjalne wydarzenia w cenie biletu. Warto się zainteresować ofertą najbliższych kin i skorzystać. Przykładowo:

CINEMA CITY – w każdą środę obowiązuje niższa cena za bilet, która wynosi 16,90 zł.

HELIOS – we wtorki cena biletu to 16,90 zł, w pozostałe dni tygodnia warto rezerwować seanse z wyprzedzeniem, im wcześniej dokonamy zakupu, tym większy rabat uzyskamy.

MULTIKINO – tu cena biletu w całej Polsce zależy od strefy biletowej, np. w ramach super promocji można kupić bilet za 16,90 zł i to bez względu na wiek kupującego

LUNA – w warszawskim kinie w każdy poniedziałek i czwartek bilet kosztuje tylko 14,90 zł

POD BARANAMI – w krakowskim kinie studyjnym emeryci i osoby z grupą inwalidzką płacą za bilet 18 zł

RIALTO – poznańskie kino w ramach Filmowego Klubu Seniora oferuje bilet za 13 zł, a w jego cenę wliczona jest filiżanka kawy, którą można wypić podczas rozmowy na temat obejrzanego filmu, bilet seniorski na pozostałe seanse kosztuje 18 zł, w tanie czwartki 15 zł

Kutnowski Dom Kultury – tutaj bilet na seans kinowy kupimy za 14 zł, wystarczy okazać legitymację seniora

Kino Nowe Horyzonty - cena pojedynczego biletu na filmu w środy i piątki to 13 zł z legitymacją emeryta/rencisty lub z Wrocławską Kartą Seniora.

Teatry też bardzo często oferują emerytom tańsze bilety i to na bardzo dobre miejsca. W muzeach cena biletów jest dla nich obniżona o 50 proc.

Tańsza rekreacja

Ludzie starsi mogą skorzystać z ulg na zajęcia sportowe i rekreacyjne. Często ćwiczenia w basenie są dla nich tańsze o połowę. W warszawskim Wodnym Parku zajęcia Aqua Senior kosztują 21 zł (normalna cena 42 zł). Na pływalni warszawskiego OSiR Ochota godzina pływania dla emeryta to koszt 10 zł. W innych kompleksach basenowych są też godziny, w których emeryci mogą korzystać z basenu za darmo, a w dodatku cały basen jest dla nich – inni chętni w tym czasie nie są wpuszczani. Warto przyjrzeć się ofercie ośrodków sportu i rekreacji oraz domów kultury, gdzie organizowane są specjalnie dedykowane seniorom zajęcia bezpłatne lub z niską odpłatnością.

Emeryci mogą też korzystać ze zniżkowych biletów na najróżniejsze wycieczki: piesze, rowerowe i wyjazdowe. Pod warunkiem, że organizator przewidział taką ulgę. Wtedy jednak zwykle liczba ulgowych uczestników jest ograniczana, np. do 2-4 osób.

Często kluby sportowe dysponują pulą biletów ulgowych dla emerytów po 65. roku życia. Dzięki temu mogą oni chodzić na mecze, pokazy gimnastyczne, łyżwiarskie itp., mając bilet za pół ceny.

Ulga na psa

Podatek za psa rada gminy może wprowadzić lub nie. To czy będziemy musieli zarejestrować psa lub psy i płacić za nie podatek, zależy od lokalnego samorządu.

Nie muszą płacić podatku od psa osoby z orzeczeniem o dowolnym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że jest to pies asystujący.

Jeśli podatek został uchwalony przez gminę, z podatku są zwolnieni:

niepełnosprawni właściciele psa asystującego,

osoby, które ukończyły 65. rok życia i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe,

właściciele gospodarstw rolnych, jeśli posiadają nie więcej niż dwa psy.

W przypadku wprowadzenia przez gminę podatku za psa, trzeba płacić za wszystkie swoje psy tyle samo.

Wysokość podatku za psa ustala gmina, w jednej z gmin może być on niższy, w innej wyższy, ale nie może przekroczyć kwoty maksymalnej, którą wyznacza minister finansów. W 2023 roku kwota maksymalna podatku za psa to 150,90 zł, wyższa niż w latach poprzednich (w 2021 roku 130,30 zł, w 2022 – 135 zł)

