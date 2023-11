i Autor: Getty Images

Rabaty dla seniorów

Ogólnopolska Karta Seniora. Jakie daje zniżki i ulgi? Gdzie ją wyrobić?

Ogólnopolska Karta Seniora to idealne rozwiązanie dla osób po 60. roku życia. Dzięki Karcie osoby te mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek, co jest istotne dla seniorów liczących każdą złotówkę. Karta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.