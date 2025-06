PZU i Bank Pekao bliżej fuzji! Podpisano kluczowy dokument

PZU SA i Bank Pekao stawiają kolejny krok na drodze do potencjalnej fuzji. Podpisany term sheet to konkretny plan działania, który ma doprowadzić do stworzenia nowej grupy bankowo-ubezpieczeniowej. Strony zamierzają powołać Komitet Sterujący, w skład którego wejdą prezesi PZU i Pekao oraz po jednym członku zarządu z każdej ze spółek.

i Autor: Shutterstock