Wszystko wskazuje na to, że sytuacja gospodarcza Polski poprawia się. Potwierdzają to najnowsze dane z GUS. W czwartek, 21 sierpnia 2025 roku GUS opublikował dane, które wywołały niemałe poruszenie w świecie ekonomii. Okazało się, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. w ujęciu rocznym. To wynik, który wyraźnie przekroczył oczekiwania ekspertów. Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, produkcja również zanotowała wzrost, choć tym razem o 0,2 proc.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych, obraz jest jeszcze bardziej optymistyczny. Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu była o 1,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,9 proc. wyższa niż w czerwcu. Te liczby sugerują, że polska gospodarka może nabierać rozpędu, a trzeci kwartał roku zapowiada się obiecująco.

Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,6 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1,3 proc.

Komentarz ministra finansów

Dobre wieści skomentował minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał: „Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Szczególnie mocny wzrost zanotowały dobra inwestycyjne - aż o 11,8 proc.”

Wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych jest szczególnie istotny, ponieważ świadczy o tym, że firmy inwestują w rozwój i modernizację, co z kolei może prowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego w przyszłości.

Sekcja lipiec czerwiec r/r m/m r/r m/m PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA 2,9 0,2 -0,6* -1,4* górnictwo i wydobywanie -6,4 2,5 -8,3* -0,5* przetwórstwo przemysłowe 3,4 -0,2 0,0* -1,1* wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -1,8 6,4 -6,7* -8,7 dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja 3,1 2,2 3,2* 0,3

