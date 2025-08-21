• Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9% rok do roku.
• Wzrost produkcji przekroczył oczekiwania analityków.
• Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się aż o 11,8%.
• Polski przemysł mocno rozpoczął trzeci kwartał.
Wszystko wskazuje na to, że sytuacja gospodarcza Polski poprawia się. Potwierdzają to najnowsze dane z GUS. W czwartek, 21 sierpnia 2025 roku GUS opublikował dane, które wywołały niemałe poruszenie w świecie ekonomii. Okazało się, że produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. w ujęciu rocznym. To wynik, który wyraźnie przekroczył oczekiwania ekspertów. Co więcej, w porównaniu z poprzednim miesiącem, produkcja również zanotowała wzrost, choć tym razem o 0,2 proc.
Po uwzględnieniu czynników sezonowych, obraz jest jeszcze bardziej optymistyczny. Produkcja sprzedana przemysłu w lipcu była o 1,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 0,9 proc. wyższa niż w czerwcu. Te liczby sugerują, że polska gospodarka może nabierać rozpędu, a trzeci kwartał roku zapowiada się obiecująco.
Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu produkcji o 1,6 proc. rdr i spadku w ujęciu miesiąc do miesiąca o 1,3 proc.
Komentarz ministra finansów
Dobre wieści skomentował minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, który na platformie X (dawniej Twitter) napisał: „Mocny start trzeciego kwartału w polskiej gospodarce. Produkcja przemysłowa w lipcu wzrosła o 2,9 proc. wyraźnie powyżej oczekiwań analityków. Szczególnie mocny wzrost zanotowały dobra inwestycyjne - aż o 11,8 proc.”
Wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych jest szczególnie istotny, ponieważ świadczy o tym, że firmy inwestują w rozwój i modernizację, co z kolei może prowadzić do dalszego wzrostu gospodarczego w przyszłości.
|Sekcja
|lipiec
|czerwiec
|r/r
|m/m
|r/r
|m/m
|PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
|2,9
|0,2
|-0,6*
|-1,4*
|górnictwo i wydobywanie
|-6,4
|2,5
|-8,3*
|-0,5*
|przetwórstwo przemysłowe
|3,4
|-0,2
|0,0*
|-1,1*
|wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
|-1,8
|6,4
|-6,7*
|-8,7
|dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja
|3,1
|2,2
|3,2*
|0,3