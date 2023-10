Zasiłek rodzinny – jaki próg dochodowy?

Zasiłek rodzinny może być pobierany łącznie z 500 plus. Jednak grono uprawnionych jest mniejsze, przysługuje w oparciu o kryterium dochodowe – 674 zł na osobę w rodzinie. Jeśli co najmniej jedno dziecko w rodzinie posiada orzeczenie o niepełnosprawności, limit podwyższa się do 764 zł. Świadczenie 500 plus nie jest tu wliczane do dochodu. Miesięczna kwota zasiłku rodzinnego to 96 zł na dziecko do ukończenia 5 lat oraz 124 zł na dziecko w wieku 5 – 18 lat.

Jakie dodatki do zasiłku rodzinnego?

Uprawniony do zasiłku rodzinnego może wnioskować o dodatki do tego świadczenia:

· dodatek z tytułu urodzenia się dziecka

· dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

· dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

· dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

· dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

· dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

· dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty

Dodatek pielęgnacyjny zwiększa emeryturę lub rentę o kwotę 294 zł miesięcznie, przysługuje osobie która ukończyła 75 lat lub osobie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji. Orzecznictwo sądów wskazuje, że ten warunek jest spełniony, jeśli dolegliwości znacząco utrudniają codzienne czynności typu robienie zakupów. Zdarzają się przypadki, kiedy ZUS odmawia, a sąd jednak przyznaje świadczenie w wyniku procedury odwoławczej.

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające jest nowym rodzajem uprawnienia przysługującym od stycznia 2024 r. ze względu na niepełnosprawność.

Świadczenie ustalono w ramach kilku progów. Kwoty w zaokrągleniu do 1 zł:

· 635 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty

· 953 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów

· 1271 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty

· 1906 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów

· 2859 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty

· 3495 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Uprawnienie do świadczenia wspierającego oraz poziom wsparcia jest ustalany indywidualnie na wniosek, przysługuje tylko pełnoletnim. W przypadku niepełnoletniego z niepełnosprawnością pozostaje jednak możliwość świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego prawnemu opiekunowi.

