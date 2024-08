Kto i od kiedy będzie mógł skorzystać z tzw. wakacji od ZUS? To oferta szczególnie atrakcyjna dla prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą.

Samodzielne złożenie wniosku na platformie ZUS PUE składa się z kilku kroków i może wydawać się trudne. W przypadku korzystania z księgowości elektronicznej procedura może być szybsza i łatwiejsza.

Przerwa w płatnościach dla ZUS nie wpływa na tradycyjny obieg faktur. Na koncie przedsiębiorcy nie ma zaległości i może bez przeszkód korzystać z kredytów, leasingu czy innych form finansowania.

Wakacje od ZUS nie będą dla każdego

Kto będzie mógł skorzystać z wakacji? Przepisy precyzują, że z ulgi skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy opłacający pełne składki. Ulga bowiem dotyczy tylko składki społecznej. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wakacje od ZUS, nadal będzie musiał zapłacić składkę zdrowotną i podatki.

Zwolnienia nie będą dotyczyć również tych podmiotów, które nie muszą opłacać składek społecznych, czyli np. osób, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej i korzystają z ulgi na start. Z „wakacji” nie skorzystają również ci, którzy prowadzą działalność, ale jednocześnie są zatrudnieni na etacie za minimalne wynagrodzenie. Ulga nie dotyczy również przedsiębiorców, którzy zatrudniają powyżej dziewięciu osób. Kolejnym z warunków są maksymalne roczne przychody nieprzekraczające 2 milionów euro. Jest więc to oferta, która szczególnie powinna zainteresować mikroprzedsiębiorców i prowadzących Jednoosobową Działalność Gospodarczą. Dostępność wakacji od ZUS, zaplanowano na 1 października 2024 r.

Czy złożenie wniosku w ZUS będzie drogą przez mękę?

Skorzystanie z przerwy w płatnościach dla ZUS, jest dla wielu firm kuszącą perspektywą, jednak prowadzący swoją działalność mogą obawiać się, że sięgnięcie po ulgę wcale nie musi być takie łatwe. Przedzieranie się przez formalności w urzędzie bywa prawdziwą drogą przez mękę.

- Aby skorzystać z ulgi wakacje od ZUS, należy złożyć wniosek do ZUS w miesiącu poprzedzającym miesiąc, który ma zostać objęty ulgą. Skorzystanie z wakacji składkowych, nie zwalnia przedsiębiorcy ze składania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Wypełnianie tego dokumentu przez oficjalną stronę urzędu jest procesem mozolnym, czasochłonnym i nieintuicyjnym, nawet dla księgowej. Ponadto złożenie tego dokumentu musimy potwierdzić profilem zaufanym ePUAP, podpisem osobistym lub też kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co jeszcze bardziej wydłuża ten proces. Na szczęście dziś z pomocą osobom, które same prowadzą swoje sprawy księgowe, przychodzą odpowiednie aplikacje do księgowości automatycznej. Uruchomienie jej na telefonie czy komputerze, może sprowadzić ten proces do zaledwie kilku kliknięć, bez zbędnego czekania, szukania i błądzenia. Aplikacja na postawie wprowadzonych dokumentów wyliczy wysokość składek ZUS oraz wygeneruje dokumenty gotowe do wysyłki do ZUS – mówi Joanna Foks-Anyszewska z faktura.pl.

Postęp technologiczny pozwala właścicielowi firmy uprościć do minimum procedury księgowe. Ekspertka faktura.pl pokazuje jak to wygląda w przypadku tej platformy: po rozliczeniu miesiąca w zakładce Księgowość w kolumnie ZUS należy kliknąć w ikonkę Wyślij deklarację do ZUS. Zlecając wysyłkę przedsiębiorca zauważy status realizacji wysyłki wraz z datą i godziną zmiany statusu:

zlecono do wysyłki,

dokument przekazany do ZUS,

dokument przyjęty w ZUS z opcją pobrania UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)

dokument nieprzyjęty do ZUS (w przypadku błędu).

Pozostałe czynności wykonuje księgowość platformy.

Wakacje od ZUS nie wpływają na zdolność kredytową firmy

Prawodawca zapewnia, że podczas wakacji od ZUS przedsiębiorcy mogą naturalnie nadal uzyskiwać przychody i wystawiać faktury. Są jednak zobowiązani do przekazania deklaracji rozliczeniowych oraz raportów miesięcznych dotyczących składek finansowanych przez budżet państwa i przedsiębiorcę. Ważne jest również to, że ulga nie wpłynie na uprawnienia do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Zwolnienie z obowiązku składkowego nie będzie również wymagało formalnego zawieszenia działalności.- Oznacza to, że działalność gospodarcza firmy będzie odbywała się tak, jak w każdym innym miesiącu. Tak samo, jak wystawianie faktur, spłacanie należności i zobowiązań. Ulga nie ogranicza również zdolności kredytowej czy możliwości korzystania z faktoringu. Zaoszczędzone pieniądze mogą natomiast posłużyć do zainwestowania w rozwój firmy lub po prostu na poprawienie jej płynności finansowej czy zmniejszenia zaległości – mówi Jerzy Dąbrowski, członek zarządu Finea, firmy mikrofaktoringowej.