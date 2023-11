Świadczenie wspierające. Nowość od stycznia 2024

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty?

Świadczenie wspierające – komu przysługuje?

Świadczenie wspierające przysługuje tylko pełnoletnim. W przypadku niepełnoletnich z niepełnosprawnością, prawny opiekun może jednak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie wspierające to zakres ZUS-u. Wymagane jest złożenie wniosku, tzn. ZUS nie działa w tym zakresie z urzędu.

Świadczenia nie przysługuje osobom znajdującym się pod opieką specjalistycznych placówek leczniczych takich jak zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub dom pomocy społecznej.

Świadczenie wspierające – progi punktowe, kwoty przelewu

Świadczenie wspierające występuje w ramach kilku progów. Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotówek:

• 635 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty

• 953 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów

• 1271 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty

• 1906 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów

• 2859 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty

• 3495 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby uzyskać świadczenie wspierające

Kwota przelewu w ramach świadczenia wspierającego jest ustalana według bardziej szczegółowych kryteriów niż w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Konieczne jest odrębne postępowanie przed zespołem medycznym.

Świadczenie wspierające – nie spóźnić się z wnioskiem

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego należy złożyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna. Pierwsze przelewy z ZUS-u zostaną zrealizowane na początku 2024 r. Oznacza to, że osoby, które do tej pory nie dopełniły formalności, powinny się pospieszyć.

