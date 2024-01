Ulga rehabilitacyjna - jak odliczyć koszty remontu?

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje niepełnosprawnym oraz mającym na utrzymaniu osobę niepełnosprawną.

Dokument uprawniający do ulgi rehabilitacyjnej to np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja, która przyznaje rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

Ulga rehabilitacyjna przysługuje również przy lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wydatki na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej wśród kosztów „uprzywilejowanych”

Jak już wspomniano, w ramach ulgi rehabilitacyjnej występuje wiele „podkategorii”. Niektóre z nich są „mniej uprzywilejowane” (wydatki limitowane), a inne „bardziej uprzywilejowane” (wydatki nielimitowane).

Wydatki na remont zaliczają się do bardziej korzystnej kategorii wydatków nielimitowanych. Oznacza to, że można odliczyć całość wydatku na remont, bez górnego limitu kwotowego.

Wydatki na remont w ramach ulgi rehabilitacyjnej – co obejmują?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć np. remont łazienki, który ułatwia swobodne korzystanie z pomieszczenia.

Zgodnie z interpretacja podatkową Dyrektora KIS z 16 lutego 2023

„Przez adaptację i wyposażenie (…) należy rozumieć takie przystosowanie mieszkania (budynku), które umożliwia lub ułatwia życie w nim osobie niepełnosprawnej (…) pojęcie „adaptacja” rozumieć należy jako „przystosowanie”, które jednak niekoniecznie oznaczać musi „ulepszenie”, czy „przekształcenie” zaistniałego stanu rzeczy (…) za wydatki takie można uznać wydatki poniesione na np. likwidację barier architektonicznych, budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, „poszerzenie drzwi”, likwidację progów, założenie okien zamykanych z niskiego poziomu, położenie terakoty antypoślizgowej, likwidację wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym (…) montaż drzwi przesuwnych”.

Powyższy fragment interpretacji pokazuje jak duże są możliwości odliczenia wydatków na remont. Uzasadnieniem dla użycia podatkowego przywileju jest zmiana mająca na celu ułatwienie (nie musi być niezbędna).

Ulga rehabilitacyjna ograniczona podwyższeniem kwoty wolnej od podatku

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł sprawiło, że ulga rehabilitacyjna stała się bezużyteczna dla osób z rocznym dochodem mieszczącym się w tej kwocie. Jeśli jedynym dochodem jest emerytura w wysokości 2500 zł to ulgi rehabilitacyjnej nie ma jak użyć. Ulga rehabilitacyjna realnie może dać korzyść osobie z dochodem rocznym powyżej 30 tys. zł.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.