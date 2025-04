Nowe projektory laserowe The Premiere 9 (LPU9D) i The Premiere 7 (LPU7D) już w sprzedaży

Wraz z aktualizacją systemu HUAWEI TruSense wprowadzony zostanie przełomowy moduł Distributed Super-Sensing. Łączy on dane z czujników na nadgarstku z dodatkowym czujnikiem umieszczonym na boku zegarka. Aby przeprowadzić pomiar, wystarczy dotknąć ten boczny czujnik opuszkiem palca i przytrzymać go przez chwilę. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest uzyskanie precyzyjniejszych wyników monitorowania zdrowia w krótszym czasie.

Czujnik na boku koperty zegarka wykorzystuje unikalne właściwości opuszka palca – jego cienką skórę i gęstą strukturę naczyń krwionośnych, co zmniejsza zakłócenia. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy monitorowaniu układu sercowo-naczyniowego, gdzie dokładność pomiaru ma kluczowe znaczenie. Dzięki tej technologii system TruSense może zbierać dane z różnych części ciała, zapewniając bardziej szczegółowy wgląd w stan zdrowia użytkownika.

Zupełnie jak na papierze, ale lepiej

HUAWEI TruSense to system monitorujący ponad 60 wskaźników zdrowia, obejmujących wszystkie ważne układy organizmu: krążenie, oddechowy, nerwowy, hormonalny, rozrodczy i mięśniowy. Zadebiutował w 2024 roku jako precyzyjne narzędzie do zarządzania zdrowiem, które jest wszechstronne i elastyczne. To kompleksowe podejście stanowi solidną podstawę do aktywnego dbania o zdrowie, umożliwiając użytkownikom pełniejszą kontrolę nad ich kondycją.

Dzięki 12 latom badań i rozwoju w obszarze zdrowia i aktywności, a także innowacjom takim jak TruSense czy superczułe, rozproszone moduły, Huawei od lat pozostaje liderem w branży urządzeń do noszenia, nieustannie wyznaczając nowe standardy. Z najnowszych danych IDCi wynika, że Huawei zajmuje pierwsze miejsce w globalnym wzroście dostaw urządzeń na nadgarstki, a także utrzymuje pozycję lidera w segmencie smartwatchów w Chinach.

Co przyniesie przyszłość? HUAWEI WATCH 5

Huawei nie zwalnia tempa i zapowiada premierę nowego smartwatcha HUAWEI WATCH 5, który zostanie zaprezentowany 15 maja 2025 r. w Berlinie. Urządzenie będzie wyposażone w zaktualizowany system HUAWEI TruSense, oferując użytkownikom jeszcze dokładniejsze monitorowanie ich zdrowia. To kolejny krok w kierunku rozwoju kompleksowego zarządzania zdrowiem i kondycją.

