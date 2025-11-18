Polska jest europejskim liderem w produkcji AGD, wytwarzając ponad 1/3 dużych urządzeń w UE, z czego coraz więcej to sprzęt "smart".

Polska liderem produkcji AGD. Dlaczego smart home jest w tyle?

Polska od lat umacnia swoją pozycję europejskiego centrum produkcji sprzętu AGD. Najnowsze dane potwierdzają tę dominację – w naszym kraju powstaje ponad jedna trzecia wszystkich dużych urządzeń gospodarstwa domowego w Unii Europejskiej. Co istotne, coraz większa część tej produkcji to zaawansowany technologicznie sprzęt, gotowy do pracy w ekosystemie inteligentnego domu.

– W 2024 roku krajowe fabryki wyprodukowały blisko 26 milionów urządzeń AGD, co stanowi około 35% całej produkcji dużego AGD w Unii Europejskiej. Coraz większa jej część to urządzenia z funkcjami smart — wyposażone w moduły Wi-Fi, systemy zdalnego zarządzania i autodiagnostyki. Produkcją takiego sprzętu w Polsce zajmuje się ponad 30 fabryk – mówi Wojciech Konecki, prezes APPLiA Polska, związku producentów AGD.

Za imponującymi danymi produkcyjnymi kryje się jednak zaskakujący paradoks. Choć z polskich fabryk wyjeżdżają najnowocześniejsze lodówki, pralki i piekarniki, Polacy podchodzą do nich z rezerwą. Z raportu Eurostatu „Digitalisation in Europe 2024” wynika, że w Polsce jedynie 12,8% osób w wieku 16–74 lata korzysta z rozwiązań typu smart home appliances, podczas gdy średnia unijna przekracza 20%. Ta rozbieżność pokazuje, że choć mamy potencjał, by być technologicznym liderem, wciąż stoimy przed wyzwaniem przekonania do tych rozwiązań samych konsumentów.

Co hamuje rozwój inteligentnego domu w Polsce? Bariery i wyzwania

Skoro potencjał produkcyjny i technologiczny jest tak duży, dlaczego Polacy niechętnie wpuszczają inteligentne technologie do swoich domów? Eksperci wskazują na trzy główne bariery, które spowalniają rozwój tego segmentu. Pierwszą jest brak wiedzy o realnych korzyściach płynących z posiadania smart AGD. Drugą są uzasadnione obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych gromadzonych przez urządzenia. Trzecią, i być może najbardziej frustrującą dla użytkowników, jest brak pełnej interoperacyjności.

Problem kompatybilności to codzienność wielu konsumentów. W praktyce oznacza to, że użytkownik posiadający pralkę jednej firmy i lodówkę innej, nie zawsze może nimi zarządzać z jednej aplikacji, co podważa ideę spójnego ekosystemu inteligentnego domu. Rozwiązaniem tego problemu mają być globalne standardy komunikacji, takie jak Matter i Thread.

– W miarę dojrzewania rynku coraz większe znaczenie zyskują standardy takie jak Matter czy Thread, które mają zapewnić pełną kompatybilność między urządzeniami różnych producentów. Ich wdrożenie będzie kluczowe dla rozwoju ekosystemu inteligentnego domu w Polsce i w całej Europie – uważa przedstawiciel APPLiA. Kluczowe staje się więc budowanie świadomości, co jest celem kampanii społecznych. – Przede wszystkim należy jednak budować świadomość konsumentów, bo odpowiedzialny wybór sprzętu AGD naprawdę ma znaczenie – to główny cel przekaz naszej kampanii „Zmień na lepsze” – dodaje Wojciech Konecki.

Jak AI i oszczędności przekonają Polaków do smart AGD?

Producenci doskonale zdają sobie sprawę z barier i wiedzą, że aby przekonać sceptyków, muszą zaoferować coś więcej niż technologiczną ciekawostkę. Odpowiedzią jest nowa generacja urządzeń, które przestają być jedynie „podłączone do sieci”. Stają się one inteligentnymi asystentami, wykorzystującymi sztuczną inteligencję i dane w czasie rzeczywistym. Piekarniki same dobierają tryb pieczenia, pralki optymalizują zużycie wody do wagi załadunku, a lodówki sugerują przepisy z produktów, którym kończy się termin ważności.

To właśnie te realne korzyści mają być kluczem do serc i portfeli Polaków. W dobie rosnących cen energii i większej świadomości ekologicznej, funkcje takie jak analiza zużycia prądu, dostosowywanie pracy do tańszej taryfy energetycznej czy przewidywanie potrzeby serwisu zyskują na znaczeniu. Przekładają się na niższe rachunki, większą wygodę i dłuższą żywotność sprzętu. To argumenty, które trafiają do coraz szerszej grupy odbiorców, nie tylko entuzjastów technologii.

– Z naszej perspektywy, inteligentne urządzenia AGD powoli przestają być ciekawostką technologiczną – coraz częściej obecność AI w sprzętach domowych to ważny element wpływający na ostateczną decyzję konsumencką. (...) Co istotne, te wybory wynikają nie tylko z troski o domowy budżet, ale również z rosnącego poczucia odpowiedzialności ekologicznej i chęci życia w bardziej zrównoważony sposób – mówi Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert.

Producenci muszą również zaadresować obawy o prywatność. Rozwój segmentu smart AGD wymusza wdrażanie zaawansowanych mechanizmów szyfrowania danych, regularnych aktualizacji oprogramowania i systemów wykrywania prób nieautoryzowanego dostępu. Cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych kryteriów konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku AGD w Polsce.

W przyszłości pojedyncze urządzenia będą coraz silniej integrowane w jeden, spójny ekosystem, łączący się z inteligentnymi licznikami energii czy systemami alarmowymi. Polska, ze swoim potężnym zapleczem produkcyjnym i inżynieryjnym, ma historyczną szansę, by nie tylko podążać za tym trendem, ale realnie go współtworzyć. Kluczem do sukcesu będzie jednak zbudowanie zaufania i pokazanie, że inteligentny dom to nie gadżet, a inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i oszczędności.

