13. emerytura za Tuska będzie wyższa niż za Morawieckiego!

13. emerytury za Tuska?

KO zapowiada, że programy społeczne, które zostały wprowadzone za rządów Mateusza Morawieckiego, nie zostaną zlikwidowane. Zatem jeśli rządy obejmie KO z Donaldem Tuskiem na czele, to jest szansa na to, że 13. emerytura w kolejnych latach trafi na konta emerytów. I co ciekawe, może być ona wyższa niż za dotychczasowych rządów PiS. Jak to możliwe?

Sposób wyliczania wskaźnika waloryzacji rent i emerytur raczej się nie zmieni. Zatem biorąc pod uwagę obecne wskaźniki dotyczące inflacji i realnego wzrostu płac oraz prognozy dotyczące tych parametrów, wskazuje się na wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na 2024 rok na poziomie 12,3 proc. O tyle wzrosnąć miałaby nie tylko bazowa emerytura, ale i dodatkowa w postaci m.ni. trzynastki. W takiej sytuacji minimalna emerytura, która wynosi obecnie 1 tys. 588 zł 44 gr brutto, wzrosłaby do 1 tys. 783 zł 82 gr brutto. Ale jeśli w życie weszłyby zmiany podatkowe zapowiadane przez Donalda Tuska, to do kieszeni seniorów wpadłaby jeszcze wyższa kwota. Chodzi o podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł.

"Fakt" zrobił symulację emeryckiego wyliczenia. Zakładając, że kwota wolna od podatku zostanie na początku 2024 r. podniesiona do 60 tys. zł. to od 1 marca emerytura rzędu 2 tys. zł wzrośnie do 2043 zł 86 gr (już teraz przy takiej kwocie nie płaci PIT, więc na wyższej kwocie wolnej się nie skorzysta). Za to będzie wyższa trzynastka, bo dodatkowe świadczenie zostanie zwolnione w podatku. W tym przypadku wyniesie ono 1623 zł 28 gr.

