i Autor: Shutterstock

Zasiłki ZUS

215 zł zasiłku od 1 listopada co miesiąc. Komu przysługuje i jak go uzyskać?

Choroba cukrzycowa to przewlekłe schorzenie, które wymaga stałej opieki i leczenia. Wiele osób zmagających się z tą chorobą może kwalifikować się do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1 listopada 2024 roku kwota tego świadczenia wynosi 215,84 zł. Wyjaśniamy, kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny, jakie warunki należy spełnić oraz jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać to wsparcie.