25 maja - Dzień Weterana

Weteranem działań poza granicami państwa, może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach: misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni; grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Jeśli dana osoba została poszkodowana w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze może otrzymać status weterana poszkodowanego.

Status weterana poszkodowanego – w formie decyzji administracyjnej – może przyznać m.in.: minister obrony narodowej – w odniesieniu do żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych, minister właściwy do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW, funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dodatek dla weterana poszkodowanego

Weteranowi poszkodowanemu przysługuje specjalny dodatek do stałego świadczenia - renty lub emerytury. Jak podkreśla ZUS, podstawą do obliczenia dodatku jest kwota najniższej emerytury, którą ogłasza prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (jest to tzw. podstawa wymiaru dodatku). W 2025 roku to kwota 1 878,91 złotych brutto. Wysokość dodatku zależy od ustalonego procentu uszczerbku na Twoim zdrowiu i wynosi:

5% podstawy wymiaru – od 1 do 9% uszczerbku,

10% podstawy wymiaru - od 10% do 20 uszczerbku,

20% podstawy wymiaru – od 21 do 30% uszczerbku,

40% podstawy wymiaru – od 31 do 40% uszczerbku,

50% podstawy wymiaru – od 41 do 50% uszczerbku,

80% podstawy wymiaru – od 51 do 60% uszczerbku,

100% podstawy wymiaru – od 61 do 70% uszczerbku,

110% podstawy wymiaru - od 71% do 80% uszczerbku,

120% podstawy wymiaru - 0d 81% do 90% uszczerbku,

130% podstawy wymiaru – powyżej 90% uszczerbku.

Dodatek wypłacany jest emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą, osobom uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawieszono – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Kwota dodatku podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu stawki procentowej – podwyższany jest co roku od miesiąca, w którym została podwyższona najniższa emerytura.

Dodatek weterana poszkodowanego zwolniony jest z podatku dochodowego od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Z wypłacanego dodatku nie dokonuje się żadnych potrąceń i egzekucji, a także nie bierze się go pod uwagę przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Będzie minimum 6 tys. zł dla weteranów poszkodowanych

Warto dodać, że 20 maja 2025 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zasad wypłacania rekompensat dla weteranów, którzy ucierpieli podczas służby poza granicami Polski. Jak podkreślił na platformie X sam wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, dotychczas weterani poszkodowani mogli ubiegać się o zadośćuczynienie tylko na drodze sądowej. Teraz będą mogli złożyć prosty wniosek i – jeśli spełnią warunki – otrzymają należność finansową. Każdy weteran, który został poszkodowany, otrzyma 6000 zł za każdy procent uszczerbku zdrowia.