Mentzen nie deklaruje poparcia dla kandydata. Zaprosi ich na rozmowę

- Wiele osób zastanawia się co teraz zrobię. Czy poprę jednego z kandydatów, czy może nikogo nie poprę [...] Od razu zaznaczam, że mam pełną świadomość, że wyborcy mają swoje rozumy i podejmują decyzje samodzielnie, nie ma czegoś takiego, jak przerzucanie swoich głosów - powiedział Sławomir Mentzen w filmie opublikowanym na swoim kanale na YouTube.

Następnie Sławomir Mentzen zaproponował Rafałowi Trzaskowskiemu i Karolowi Nawrockiemu rozmowy na jego kanale na YouTube, w celu przekonania swoich wyborców.

- Waszym zadaniem [Trzaskowskiego i Nawrockiego - dop. red.] jest przekonanie moich wyborców, żeby oddali głos właśnie na was. To jest wasza robota, wasze zadanie. [...] Jeśli chcecie przekonać moich wyborców, zapraszam na rozmowę na moim kanale na YouTube.

Do tego w trakcie rozmowy chce przedłożyć obu kandydatom deklaracje do podpisu, w których zawarł osiem punktów.

Jakich deklaracji gospodarczych zażądał Mentzen od Nawrockiego i Trzaskowskiego?

Pierwszym warunkiem ma być obietnica, że prezydent nie podpisze żadnej ustawy, która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty, lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne.

- To że nasz system podatkowy wygląda jak wygląda, jest również winą poprzednich prezydentów, którzy bezrefleksyjnie podpisywali wszystkie ustawy podwyższające i komplikujące podatki w Polsce - powiedział Mentzen.

Kolejną kwestią jest deklaracja braku podpisu ustawy ograniczającej obrót gotówkowy, oraz "stanie na straży polskiego złotego".

- Niezwykle ważna sprawa [...] Polacy potrzebują mieć postęp do gotówki, wszelkie plany wprowadzania pieniądza cyfrowego, waluty euro, są zagrożeniem dla naszych podstawowych wolności i mam nadzieję, że przyszły prezydent nie zgodzi się na dalsze ograniczenia Polaków - powiedział Mentzen.

Lider Konfederacji zażądał również, aby prezydent zadeklarował, że nie podpisze ustawy ograniczającej dostępu Polaków do broni.

- Już w tym momencie Polacy są jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie [...] dostęp do broni jest ograniczony, Polacy nie potrafią się posługiwać bronią, w tych niepewnych czasach nie jest to coś dobrego. W tych czasach Polacy powinni mieć prawo do posiadania broni. Wiadomo, że prezydent nie może się zobowiązać do poszerzenia tego prawa, ale może się zobowiązać do tego, że go nie ograniczy - powiedział Mentzen.

Czego jeszcze zażądał Mentzen? Nie wykluczył poparcia jednego z nich

Sławomir Mentzen zażądał także, aby prezydent zadeklarował się, że nie podpisze ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów zgodnych z polską Konstytucją, nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy, nie podpisze ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO, nie zgodzi się na przekazywanie kompetencji RP do organów Unii Europejskich, a także nie podpisze żadnych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabianie siły głosu, lub odebranie prawa weta.

- To jest moja propozycja dla was, dla Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Spotkajmy się u mnie w studiu, nagrajmy wywiad [...] I nie wykluczam, że może nawet zdarzy mi się poprzeć jednego z was, jeśli przekonacie mnie do siebie podczas naszej rozmowy. Ale to jest drugorzędne, będziecie mieli okazję przekonać moich wyborców. Ale jeżeli któryś z was odmówi, to nic więcej dla was uczynić nie mogę - powiedział Mentzen.

