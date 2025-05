i Autor: ART SERVICE, SHUTTERSTOCK

Priorytety Mentzena

Sławomir Mentzen szokuje: Aborcja "nie", płatne studia, a co podatkami?

Sławomir Mentzen wchodzi do gry o prezydenturę z programem, który wywołuje skrajne emocje. Aborcja "nie", konkurencja w ochronie zdrowia jak w Niemczech i rewolucja w podatkach – czy to przepis na sukces, czy polityczne samobójstwo? Sprawdzamy, co dokładnie proponuje kandydat Konfederacji i jakie kontrowersje budzi jego wizja Polski.