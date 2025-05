Majątek kandydatów na prezydenta

Już 18 maja 2025 roku odbędą się w Polsce wybory prezydenckie. Zaglądamy do portfeli, domów i do garaży kandydatów na najwyższy urząd w państwie. Większość kandydatów na najwyższy urząd w państwie musi składać oświadczenia majątkowe. Nie wszyscy z nich są bardzo bogaci. Kandydaci lewicowych ugrupowań nie mają imponujących majątków. Największe emocje są ostatnio wokół majątku Karola Nawrockiego, ale kandydat Konfederacji jest od niego o wiele bogatszy. Gdyby to majątek decydował o szansach na urząd prezydenta, to do drugiej tury duże szanse miałby wejść Sławomir Mentzen. Z jego ostatniego oświadczenia majątkowego, które zostało złożone w połowie ubiegłego roku, wynika, że kandydat Konfederacji ma 840 tys. zł oszczędności w gotówce – i jeszcze równowartość kilkudziesięciu tys. zł w innych walutach. Do tego dochodzą kryptowaluty. Swój bitcoinowy majątek Mentzen wyceniał wówczas na 5,6 mln zł. W innych kryptowalutach polityk miał jeszcze 1,8 mln zł. Fortunę warte są też nieruchomości kandydata Konfederacji – ma on wraz z żoną dwa domy i przestronne mieszkanie – wszystko o łącznej wartości 5,1 mln zł. Mentzen ma też akcje trzech spółek, a nawet kanapę za ponad 18 tys. zł. Do swojego oświadczenia dodał też zabudowę kuchenną za 120 tys. zł i "inne meble i sprzęt elektroniczny" za ok. 200 tys. zł. Nie jest tak, że Mentzen jest wolny od kredytów – w połowie zeszłego roku miał do spłaty 1,2 mln zł na nieruchomości. Z drugiej strony – Mentzen udzielił też pożyczek osobom fizycznym na ok. 3,7 mln zł. Polityk Konfederacji w oświadczeniu wymienia również udziały w Kancelarii Mentzen za 45 mln zł i w Mentzen Holding warte 4 mln zł.

Kto jest najbogatszym kandydatem?

Być może od Mentzena zamożniejszy jest Krzysztof Stanowski. On sam przekonuje, żeby nie brać jego kandydatury zbyt serio. Majątek ma jednak jak najbardziej poważny – choć nie wiemy do końca jak duży. Stanowski nie piastuje publicznej funkcji, więc nie musi składać oświadczeń majątkowych. Wiadomo natomiast, że lata prowadzenia rozmaitych przedsięwzięć medialnych (i nie tylko medialnych) bardzo mu się opłaciły. "Fakt" podawał, że dziennikarz ma dziewięć nieruchomości, w tym osiem w Polsce.

Ale najbogatszym kandydatem nie jest ani Mentzen, ani Stanowski. Podium należy do Marka Jakubiaka. Cały majątek Marka Jakubiaka to ok. 69,1 mln zł. Cały majątek Mentzena to tymczasem 63,1 mln zł – nie licząc "praw do korzystania" z dwóch samochodów, które łącznie są warte ok. 640 tys. zł. Do tego dochodzą kredyty Mentzena, więc trzeba uznać, że to jednak Jakubiak jest zamożniejszy.

Lewicowi kandydaci

Lewicowi kandydaci są zdecydowanie mniej zamożni niż Stanowski, Jakubiak i Mentzen. Adrian Zandberg z partii Razem ma 92 tys. zł na koncie i mieszkanie za 1,5 mln zł. Do tego ma forda focusa z 2018 r. Biorąc pod uwagę to, że nie ma kredytów, jego sytuacja finansowa jest bardzo komfortowa – ale nie ma w jego oświadczeniu informacji o żadnych zbytkach. Podobną sytuację majątkową ma Magdalena Biejat, która ma niecałe 30 tys. zł w oszczędnościach, mieszkanie za 1 mln zł (w oświadczeniu brak kredytu) oraz toyotę z 2017 r. "w hybrydzie", jak podkreśla w oświadczeniu.

Majątek Trzaskowskiego, Nawrockiego, Hołowni

A co posiada Rafał Trzaskowski, póki co rządzący stolicą państwa? Jak wynika z oświadczenia majątkowego, prezydent Warszawy jest bardzo zamożnym człowiekiem. Rafał Trzaskowski wraz z żoną ma ok. 200 tys. zł oszczędności, trzy mieszkania oraz działkę. Łącznie wszystkie nieruchomości wycenia na niecałe 2,5 mln zł. Ma też kilkunastoletnie volvo oraz antyki, ale nie wskazuje, ile mogą być warte.

Jeśli chodzi o popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, to jego rzeczniczka udostępniła ostatnio oświadczenie z 2025 r. Figurują w nim łącznie trzy mieszkania w Gdańsku, w tym słynna kawalerka pana Jerzego. Jak zaznaczyła we wpisach rzeczniczka polityka, właścicielem jednego mieszkania jest jego mama, ale Karol Nawrocki ma w nim w testamencie 50 proc. udziałów. W tym oświadczeniu Nawrocki wymienił też 110 tys. zł oszczędności oraz dodał, że ma do spłaty ponad 203 tys. zł kredytu.

Jak wygląda majątek Szymona Hołowni? Zanim marszałek Sejmu wszedł do polityki, był znanym dziennikarzem i prowadzącym programy telewizyjne. Kandydat Trzeciej Drogi ma ok. 200 tys. zł w oszczędnościach oraz papierach wartościowych. Do tego ma nieruchomości – dom i mieszkanie – warte łącznie ok. 3,6 mln zł. Marszałek wymienia także "siedlisko wiejskie", warte ok. pół mln zł oraz ikony i obrazy za łącznie ok. 32 tys. zł. Szymon Hołownia miał w momencie opublikowania oświadczenia majątkowego do spłaty 2 mln zł w kredytach za swoje nieruchomości.

Majątek Senyszyn i Brauna

Zaskakująco mały majątek miał w połowie zeszłego roku Grzegorz Braun – ok. 3,3 tys. zł i niecałe 3 dol. Może jednak jego sytuacja poprawiła się dzięki zasiadaniu w Parlamencie Europejskim.

Ostatnie oświadczenie majątkowe Joanny Senyszyn pochodzi z 2023 r. Była posłanka i profesorka ekonomii ma m.in. dom, mieszkanie, gospodarstwo i udziały w innych mieszkaniach. Podczas jednej z debat Senyszyn przyznała, że mieszkania są jej "lokatą kapitału" – i że na swój majątek pracowała całe życie. W oświadczeniu są też papiery wartościowe, ale i spore oszczędności. Senyszyn w oświadczeniu wpisała 650 tys. zł oraz 235 tys. euro.

