Fikcyjny zespół z realną wartością

Serce tej strategii stanowi APXGP – całkowicie fikcyjny, jedenasty zespół Formuły 1, który jednak dysponuje realną marką i kapitałem. Sponsorowany przez elitarne światowe marki takie jak Expensify, Tommy Hilfiger, Heineken 0.0 czy IWC Schaffhausen, zespół może nawet przewyższyć prawdziwe zespoły ze środka stawki, takie jak Kick Sauber czy Haas.

To nie jest zwykłe product placement. To zintegrowany, immersyjny marketing crossmediowy, w którym wyraźnie połączono elementy świata realnego, mediów oraz technologii Apple. Marki płynnie wtapiają się w tkankę filmu, stając się integralną częścią narracji. W nowej grze wideo F1 25 firmy EA Sports gracze mogą wcielić się w zespół APXGP, a nawet wykonywać wyzwania, aby oglądać więcej aktualnych materiałów filmowych.

Spektakularne efekty marketingowe

Najlepszym przykładem skuteczności tej strategii było wystąpienie aktora Damsona Idrisa na Met Gali. Pojawił się w samochodzie zespołu APXGP, ubrany w firmowy kombinezon wyścigowy, by po chwili zdjąć go i odsłonić dopasowany smoking Tommy'ego Hilfigera. Efekt? Liczba zapisów na Expensify wzrosła czterokrotnie w ciągu kilku godzin.

Równie imponująca jest strategia Heinekena 0.0. Reżyserowany przez Josepha Kosinskiego materiał promocyjny umiejętnie porusza kwestie społeczne związane z alkoholem i umiarem. Jak wyjaśnia Nabil Nasser, globalny szef Heinekena, partnerstwo ma na celu „zdefiniowanie na nowo znaczenia umiaru we współczesnym świecie”.

Technologia w służbie narracji

Apple jako dystrybutor filmu wprowadza przełomową technologię „zwiastunów haptycznych” – widzowie fizycznie odczuwają emocje wyścigowe za pośrednictwem swoich iPhone'ów. Ta bezprecedensowa, namacalna innowacja sprawia, że strategia promocyjna Formuły 1 jest równie empiryczna, co wizualna i słuchowa.

Film, kręcony podczas prawdziwych weekendów Formuły 1, ukazuje autentyczne ujęcia wyścigów, zacierając granice między fikcyjną historią a prawdziwym sportem. Fani noszą nawet gadżety APXGP podczas prawdziwych wyścigów, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego, w której fikcyjne i rzeczywiste fandomy wzajemnie się wzmacniają.

Nowa era partnerstwa

Z budżetem przekraczającym 250 milionów dolarów, to cały ekosystem opowiadania historii marki. Prezes Expensify, David Barrett, nazywa to „prawdopodobnie jedną z najlepszych okazji do lokowania marki w historii”, spodziewając się znaczącego wpływu na jego biznes jeszcze długo po napisach końcowych.

BlackBook Motorsports prognozuje, że sponsorship Formuły 1 osiągnie w 2025 roku 2,9 miliarda dolarów – wzrost o 10 proc. rok do roku. To stawia tę dyscyplinę ramię w ramię z NFL i wyprzedza większość innych globalnych lig.

Nowe standardy autentyczności

W tej nowej erze rozrywki sportowej tradycyjne wskaźniki marketingowe tracą na znaczeniu w obliczu trwałej wartości tworzonej przez autentyczność narracji. Film o Formule 1 nie tylko promuje produkty, ale także integruje je z DNA narracji, potencjalnie redefiniując sposób, w jaki mierzymy sukces marketingowy.

Przykład Charlotte Tilbury, która w 2024 roku jako pierwsza marka kosmetyczna i pierwsza firma założona przez kobietę sponsorowała F1 Academy, pokazuje, że marki nie sponsorują już sportu – inwestują w prędkość kulturową.

Co to oznacza dla nowoczesnego marketingu:

Autentyczna integracja narracyjna – marki muszą stać się częścią historii, nie tylko jej tłem

– marki muszą stać się częścią historii, nie tylko jej tłem Tworzenie fikcyjnych światów z realną wartością – budowanie wiarygodnych ecosystemów marek

– budowanie wiarygodnych ecosystemów marek Wieloplatformowe doświadczenia – od filmów przez gry po wydarzenia kulturalne

– od filmów przez gry po wydarzenia kulturalne Mierzenie wpływu kulturowego – przejście od tradycyjnych metryk do długoterminowego budowania wspólnot

– przejście od tradycyjnych metryk do długoterminowego budowania wspólnot Storytelling jako strategia biznesowa – narracja staje się głównym narzędziem budowania wartości marki

Robert Kubica zapytany o powrót do Formuły 1. Szczera odpowiedź Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.