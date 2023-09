i Autor: Pexels

Świadczenia emerytalne

4800 zł do emerytury. Kto może liczyć na takie pieniądze w 2024 roku.

Emeryci mogą czuć się optymistycznie co do swojej sytuacji finansowej, ponieważ nadchodzi kolejna fala wsparcia finansowego. Chociaż pieniądze nie są dostępne teraz, wszystko wskazuje na to, że emeryci wkrótce zostaną obdarowani nową porcją świadczeń socjalnych.