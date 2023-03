Kursy walut [14.03.2023]: złoty słabszy do dolara, stabilny do euro

Wiceminister finansów potwierdza, 13. emerytura będzie opodatkowana

W 2022 roku rząd wydał rozporządzenie, dzięki któremu 13. emerytura była zwolniona z podatku, seniorzy zapłacili tylko składkę zdrowotną. Hubert Biskupski goszcząc w swoim programie wiceministra finansów Artura Sobonia zapytał go, czy rząd planuje również w 2023 roku wydać podobne rozporządzenie.

- Nie, to było rozwiązanie epizodyczne, jednorazowe związane z komplikacją tych zaliczek związanymi ze zmianami podatkowymi. Wydaliśmy rozporządzenie, które polegało na zaniechaniu opodatkowania trzynastej emerytury, ale systemowym rozwiązaniem jest podatek PIT. Trzeba uczciwie powiedzieć, że przy tak wysokiej kwocie wolnej - 30 tys. zł, a było nieco ponad 3 tys. zł - to dla dużej części emerytów do 2500 zł to zero podatku, a powyżej tego podatku jest niewiele - powiedział Soboń.

To oczywiście oznacza, że trzynastka będzie mniejsza niż w ubiegłym roku.

Co z progiem do 14. emerytury? Czy będzie 15. emerytura?

Wiceminister finansów przyznał, że nie może na razie odpowiedzieć czy próg do otrzymania 14. emerytury zostanie podniesiony, bo to zadanie ministerstwa rodziny. Zagwarantował jednak, że czternastka będzie wypłacona.

- Na pewno będzie 14. emerytura, chcemy aby na stałe została wpisana do systemu, więc nie ma żadnego zagrożenia, że nie będzie to świadczenie realizowane. Wręcz przeciwnie, uważamy, że to jest dobra odpowiedź na tą trudną sytuacje dzisiaj. Poza wysoką waloryzacją blisko 15 proc. to jest właściwie dobra odpowiedź na sytuację kryzysową - wyjaśnił przedstawiciel resortu finansów.

Artur Soboń podkreślił również, że nie ma w tym roku planów na wypłatę 15. emerytury i nie trwają prace nad takim projektem.

Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.