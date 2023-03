1,5 mln emerytów dostanie nową podwyżkę! Już 10 marca wypłata wyższych emerytur!

Wypłata emerytur. Waloryzacja 2023

Emeryci w Polsce już dostają wyższe o 14,8 proc. emerytury. W marcu ruszyła wypłata zwaloryzowanych emerytur. W piątek 10 marca kolejna tura seniorów dostanie wyższe świadczenia. Terminy wypłat świadczeń emerytalnych dla seniorów wypadają w następujące dni miesiąca: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca. W konkretny dzień seniorzy oczekują na listonosza lub po prostu śledzą swoje konto w banku. Zatem w marcu emerytury będą wypłacane jeszcze w 4 terminach: 10, 15, 20 i 25 marca. A będą one o wiele wyższe. Na przykład średnia emerytura, która wynosi obecnie 2,7 tys. zł brutto wzrośnie aż o blisko 400 zł brutto. W skali roku daje to blisko 5 tys. zł więcej. To bardzo dużo, nawet pomimo ogromnej inflacji. Przypomnijmy, że celem waloryzacji jest zniwelowanie skutków inflacji. W najlepszym układzie wskaźnik waloryzacji powinien być co najmniej taki jak inflacja. Czy faktycznie tak jest? Z danych GUS wynika, że inflacja roczna wyniosła 14,4 proc. Zatem waloryzacja spełnia swoją rolę. Tylko warto wspomnieć, że wskaźnik na dany rok wylicza się na bazie danych z roku poprzedniego. Zatem czy faktycznie podwyżka emerytur w 2023 roku o 14,8 proc. będzie wystarczająca, to dopiero czas pokaże.

Emerycie, sprawdź, o ile wyższą powinieneś dostać emeryturę. Dane w galerii zdjęć.

