Szok emerytalny – 1800 zł po latach pracy

Pani Dorota z Wrocławia, która osiągnęła wiek emerytalny 60 lat, w rozmowie z portalem Onet.pl wyznała, że otrzymała z ZUS informację, iż jej świadczenie emerytalne wyniesie zaledwie 1800 zł miesięcznie. Mimo lat pracy etatowej i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z mężem, kobieta nie może pozwolić sobie na zaprzestanie pracy. Podczas aktywności zawodowej rodzina świadomie wybierała opłacanie minimalnych składek emerytalnych, aby "w portfelu zostało jak najwięcej pieniędzy". Dziś pani Dorota żałuje tej decyzji, gdyż jej emerytura nie wystarcza nawet na podstawowe wydatki.

Praca "na czarno" – emerytalna pułapka

Jeszcze trudniejszą sytuację mają osoby, które przez lata pracowały w szarej strefie. Przykładem jest 70-letnia pani Stanisława cytowana przez Onet.pl, która mimo podeszłego wieku nadal musi dorabiać, sprzedając ręcznie robione sweterki na lokalnym straganie. Jak sama przyznaje: "Całe życie pracowałam na czarno, u 'prywaciarza', a on pieniądze płacił do ręki, pod stołem. Jak byłam młoda, to nie myślałam o żadnych składkach." Kobieta nie ujawniła wysokości swojej emerytury, co może sugerować, że jest ona znacznie poniżej minimalnego świadczenia.

Składki emerytalne – inwestycja w przyszłość, nie koszt

Rosnąca świadomość problemu ubóstwa emerytalnego sprawia, że coraz więcej osób zaczyna przykładać większą wagę do regularnego opłacania składek ZUS. Warto pamiętać, że wyższe wynagrodzenie przy "nieoficjalnej" umowie daje jedynie krótkoterminowe korzyści, natomiast w dłuższej perspektywie może prowadzić do dramatycznie niskich świadczeń emerytalnych.

Kobiety a emerytury – dlaczego są szczególnie zagrożone?

Problem niskich emerytur dotyka zwłaszcza kobiety, które często mają niższe wynagrodzenia oraz dłuższe przerwy w okresach składkowych związane z wychowywaniem dzieci. W przypadku pani Doroty przerwa na urodzenie i wychowanie trójki dzieci znacząco wpłynęła na wysokość jej świadczenia emerytalnego. Taka sytuacja dotyczy wielu Polek, które po osiągnięciu wieku emerytalnego stają przed koniecznością dorabiania, aby związać koniec z końcem.

Jak zadbać o godną emeryturę?

Regularnie opłacaj składki emerytalne – nawet jeśli prowadzisz własną działalność, warto rozważyć wyższe niż minimalne składki Zadbaj o ciągłość zatrudnienia – każda przerwa w pracy może negatywnie wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia Rozważ dodatkowe formy oszczędzania na emeryturę, takie jak IKE, IKZE czy PPK Unikaj pracy "na czarno" – korzyści krótkoterminowe nie zrekompensują utraty świadczeń emerytalnych Analizuj systematycznie swoje przyszłe świadczenie – ZUS udostępnia narzędzia do symulacji wysokości emerytury

W obliczu rosnących kosztów życia, coraz więcej seniorów decyduje się na kontynuowanie pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Historie pani Doroty i pani Stanisławy to ostrzeżenie dla młodszych pokoleń, które jeszcze mają czas, by świadomie zaplanować swoją finansową przyszłość.

