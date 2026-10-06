ABW zatrzymało menadżerów Orlenu! W tle długie śledztwo i poważne zarzuty

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-10-06 11:55

Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A. – poinformowała we wtorek (6 października) Prokuratura Krajowa.

Naszywka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na mundurze obok taśmy policji. O zatrzymaniach w Orlenie pisze SE Superbiz.
Autor: Shutterstock; Artur Szczepanski/ Reporter

ABW zatrzymało menadżerów Orlenu! W tle długie śledztwo i poważne zarzuty

Śledczy poinformowali o zatrzymaniach na portalu X. – Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A.,w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018–2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. Czynności procesowe są w dalszym ciągu kontynuowane. Szczegóły po ich zakończeniu – czytamy.

O co chodzi w sprawie? Żurek komentuje, Obajtek odpowiada

W sprawie chodzi o ręczne manipulowanie cenami. – Jesienią 2023 roku Daniel 'wszystko mogę' Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom 'awarii dystrybutorów' - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii – napisał na portalu X minister Waldemar Żurek.

Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu, Daniel Obajtek. — Zostali zatrzymani moi byli menadżerowie. Nie podaruję — podkreślił były prezes Orlenu w rozmowie z Wirtualną Polską. – Zostali zatrzymani za to, że w Polsce paliwa były po 6 złotych. Sprawa dotyczy czterech lat do tyłu – dodał.

Daniel Obajtek
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