ABW zatrzymało menadżerów Orlenu! W tle długie śledztwo i poważne zarzuty
Śledczy poinformowali o zatrzymaniach na portalu X. – Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A.,w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018–2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. Czynności procesowe są w dalszym ciągu kontynuowane. Szczegóły po ich zakończeniu – czytamy.
O co chodzi w sprawie? Żurek komentuje, Obajtek odpowiada
W sprawie chodzi o ręczne manipulowanie cenami. – Jesienią 2023 roku Daniel 'wszystko mogę' Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom 'awarii dystrybutorów' - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii – napisał na portalu X minister Waldemar Żurek.
Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu, Daniel Obajtek. — Zostali zatrzymani moi byli menadżerowie. Nie podaruję — podkreślił były prezes Orlenu w rozmowie z Wirtualną Polską. – Zostali zatrzymani za to, że w Polsce paliwa były po 6 złotych. Sprawa dotyczy czterech lat do tyłu – dodał.