ABW zatrzymało menadżerów Orlenu! W tle długie śledztwo i poważne zarzuty

Śledczy poinformowali o zatrzymaniach na portalu X. – Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A.,w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018–2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. Czynności procesowe są w dalszym ciągu kontynuowane. Szczegóły po ich zakończeniu – czytamy.

Na polecenie prokuratora z łódzkiego wydziału PZ PK funkcjonariusze @ABW_GOV_PL zatrzymali wczoraj pięciu byłych i obecnych menadżerów spółki Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018–2024. Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty w prowadzonym od ponad dwóch lat śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 r. Czynności procesowe są w dalszym ciągu kontynuowane. Szczegóły po ich zakończeniu.— Prokuratura (@PK_GOV_PL) October 6, 2026

O co chodzi w sprawie? Żurek komentuje, Obajtek odpowiada

W sprawie chodzi o ręczne manipulowanie cenami. – Jesienią 2023 roku Daniel 'wszystko mogę' Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom 'awarii dystrybutorów' - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii – napisał na portalu X minister Waldemar Żurek.

Do sprawy odniósł się były prezes Orlenu, Daniel Obajtek. — Zostali zatrzymani moi byli menadżerowie. Nie podaruję — podkreślił były prezes Orlenu w rozmowie z Wirtualną Polską. – Zostali zatrzymani za to, że w Polsce paliwa były po 6 złotych. Sprawa dotyczy czterech lat do tyłu – dodał.

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Na polecenie łódzkiego wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej funkcjonariusze ABW zatrzymali wczoraj 5 byłych i obecnych menadżerów Orlen S.A., w tym byłego członka zarządu spółki z lat 2018-2024. Jesienią 2023 roku Daniel „wszystko mogę” Obajtek ręcznie sterował cenami na stacjach. Zaniżanie cen wbrew rynkowi tuż przed wyborami i bezczelne wmawianie Polakom „awarii dystrybutorów” - to nie był żaden cud gospodarczy. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii. Daniel Obajtek nazywa to „sukcesem”. Kodeks karny nazywa to wyrządzeniem szkody majątkowej wielkich rozmiarów.— Waldemar Żurek (@w_zurek) October 6, 2026

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