Awaria Facebooka i Instagrama

Facebook i Instagram są niedostępne dla tysięcy użytkowników w USA - poinformował Reuters. Szybko okazało się, że trudności mają także niektórzy użytkownicy tych aplikacji w Polsce. Użytkownicy zgłaszali problemy w zakresie logowania, działania aplikacji, strony www, a także serwerów. Jak podaje tvn24.pl w przypadku polskich użytkowników Facebooka po godzinie 19:30 odnotowano 2225 zgłoszeń dotyczących awarii. Na Instagramie natomiast ponad 950. Przyczyny awarii nie są znane.

Facebook to znany serwis społecznościowy, który jest własnością Meta Platforms z siedzibą w Menlo Park. Został on uruchomiony 4 lutego 2004 na Uniwersytecie Harvarda i był początkowo przeznaczony przede wszystkim dla osób studiujących na tej uczelni. Ale już od 2006 roku Facebook jest dostępny dla wszystkich użytkowników mających 13 lat lub więcej (z wyjątkiem niektórych krajów, gdzie dolny limit wynosi 14 lat. Jego głównym autorem jest Mark Zuckerberg, obecnie pełniący funkcję dyrektora generalnego.

Zaś Instagram to fotograficzny serwis społecznościowy hostingu zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie. Umożliwia on użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. Okazuje się, że W 2024 roku największą liczbę obserwujących ma profil serwisu (663,2 mln) oraz profile gwiazd popkultury i sportu takich jak Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, Dwayne Johnson, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian West, Lionel Messi, Beyoncé i Neymar. W Polsce jest to Robert Lewandowski (35,5 mln), Karolina Derpieńska (10,1 mln) oraz Anna Lewandowska (5,6 mln).

