We Włoszech aresztowano kobietę podejrzaną o kradzieże z użyciem terminala płatniczego, co wskazuje na nową generację przestępczości ulicznej.

Złodziejka wykorzystywała technologię NFC do dokonywania drobnych transakcji zbliżeniowych, omijając konieczność wprowadzania kodu PIN.

Eksperci uspokajają, że kradzież tą metodą nie jest prosta, ale przypadek z Sorrento stanowi ostrzeżenie dla turystów.

Jak uchronić się przed takimi kradzieżami i czy nasze karty zbliżeniowe są bezpieczne?

Kradzieże kieszonkowe nowej generacji

We Włoszech, a konkretnie w Sorrento, zatrzymano 36-letnią kobietę podejrzaną o dziesiątki kradzieży dokonanych za pomocą terminala płatniczego. Przestępczyni korzystała z urządzenia służącego do obsługi transakcji zbliżeniowych, którym podchodziła do kieszeni i toreb niczego niepodejrzewających turystów.

Według relacji telewizji Mediaset, ofiarami były głównie osoby z zagranicy, a każda z kradzieży opierała się na drobnych transakcjach, które nie wymagały wprowadzenia kodu PIN. W zatłoczonych przestrzeniach publicznych, takich jak ulice i środki komunikacji, sygnały dźwiękowe towarzyszące transakcjom były maskowane przez hałas otoczenia.

Jak działa technologia NFC w rękach przestępców?

Kobieta posługiwała się terminalem zarejestrowanym na podstawioną osobę – jej wspólnika. Używała technologii NFC (Near Field Communication), umożliwiającej bezprzewodową wymianę danych na bardzo krótkim dystansie – do 2 centymetrów.

Wystarczyło, by terminal zbliżył się do portfela lub torebki ofiary na odległość kilku centymetrów. Transakcje zwykle opiewały na kwoty do 50 euro, co pozwalało uniknąć konieczności potwierdzenia operacji kodem. To technika, która – jak podkreślają eksperci – może budzić skojarzenia ze scenariuszami filmów science-fiction.

Bezpieczeństwo kart zbliżeniowych – czy jest się czego bać?

Choć przypadek z Sorrento i Rzymu pokazuje nowy kierunek w działalności złodziei kieszonkowych, specjaliści uspokajają. Kradzież tą metodą wcale nie jest prosta. Przestępca musi ręcznie wprowadzić kwotę na terminalu, a sama transakcja trwa około 30 sekund.

Dodatkową barierą ochronną są same portfele lub torby – ich grubszy materiał może skutecznie zablokować sygnał NFC. Złodziejka, mimo sprytu, została rozpoznana przez policję i aresztowana.

Ten przypadek stanowi ostrzeżenie dla podróżnych, zwłaszcza w popularnych lokalizacjach turystycznych. Warto pamiętać o zasadach ostrożności, takich jak noszenie kart w etui blokującym sygnał lub unikanie przechowywania ich w łatwo dostępnych miejscach

