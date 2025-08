W 2025 roku Polacy zyskają nowy dzień wolny od pracy – Wigilię Bożego Narodzenia, ale to nie koniec zmian.

Sejmowa Komisja pozytywnie zaopiniowała petycję, by 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – również stał się dniem wolnym.

Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprze ten pomysł i Polacy będą mieli 15 dni wolnych od pracy?

1 sierpnia jako dzień wolny od pracy?

W 2025 roku Polacy po raz pierwszy oficjalnie odpoczywają w Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia). Teraz pojawia się szansa na kolejny wolny dzień. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji pozytywnie oceniła propozycję, by 1 sierpnia – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – uznać za dzień ustawowo wolny od pracy.

Święto to, powołane z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, od lat ma status święta narodowego, lecz do tej pory nie wiązało się z ustawową przerwą od pracy. Pomysł, by uczcić ten dzień również poprzez zwolnienie z obowiązków zawodowych, zyskał poparcie komisji na podstawie obywatelskiej petycji.

Pamięć o powstańcach zamiast dnia pracy

W uzasadnieniu petycji podkreślono wagę symbolicznego uhonorowania uczestników Powstania Warszawskiego. Przerwa w pracy miałaby pozwolić obywatelom na uczestnictwo w obchodach, chwilę refleksji i wspólnotowe przeżywanie wydarzeń sprzed 81 lat.

Dalsze kroki należą teraz do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli resort poprze wniosek, projekt trafi do Sejmu, a ostateczna decyzja spocznie w rękach prezydenta.

Więcej dni wolnych w kalendarzu 2025

Wprowadzenie nowego święta oznaczałoby, że Polacy mieliby w sumie 15 ustawowych dni wolnych od pracy. Dla porównania – do końca 2024 roku było ich 13. Przełomem była Wigilia, która choć traktowana jako szczególny dzień, formalnie nie była świętem. Od 2025 r. sytuacja się zmieniła – uznanie Wigilii za wolną od pracy uporządkowało długoletnią praktykę skracania godzin pracy lub udzielania urlopów.

Dni wolne od pracy 2025

15 sierpnia 2025 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych

11 listopada 2025 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia 2025 r. (środa) Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r. (czwartek) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r. (piątek) drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

