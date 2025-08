Zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać do końca września, a pracodawca ma prawo wyznaczyć termin.

Sąd Najwyższy potwierdził, że zgoda pracownika nie jest potrzebna do narzucenia terminu zaległego urlopu.

Od września 2025 roku firmy zyskają większą swobodę w wysyłaniu pracowników na zaległe urlopy.

Chcesz mieć wpływ na swój urlop? Sprawdź, co możesz zrobić, zanim pracodawca zdecyduje za Ciebie!

Zaległy urlop wypoczynkowy do końca września

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który przygotowuje pracodawca, uwzględniając zarówno potrzeby firmy, jak i wnioski zatrudnionych. Zgodnie z art. 161 i 163 Kodeksu pracy, ustalenie terminu urlopu nie jest jednostronną decyzją – choć decydującą rolę odgrywa pracodawca, musi on brać pod uwagę preferencje pracowników.

Jednak sytuacja wygląda inaczej w przypadku zaległego urlopu. Pracodawca ma obowiązek zapewnić jego wykorzystanie do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jeśli pracownik nie wykazuje chęci skorzystania z urlopu, szef może samodzielnie wskazać termin.

Sąd potwierdza: pracodawca może zmusić do urlopu

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok z 7 maja 2008 r., sygn. akt II PK 313/07), pracodawca nie potrzebuje zgody pracownika, by wyznaczyć termin zaległego urlopu. Jak wskazano:

„(…) z art. 168 k.p. wynika obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego w terminie w przepisie tym określonym, a udzielenie urlopu we wskazanym terminie nie wymaga od pracodawcy uzyskania zgody pracownika i jest dla niego wiążące.”Oznacza to, że pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy w czasie narzuconego urlopu, nawet jeśli ten wyraża gotowość do świadczenia obowiązków. Pracownik nie może w takiej sytuacji żądać ekwiwalentu za urlop.

Zmiany od września 2025 – bądź przygotowany

Już we wrześniu 2025 roku firmy będą mogły samodzielnie wysyłać pracowników na zaległe urlopy. Dotyczy to szczególnie tych, którzy przez dłuższy czas odkładali wypoczynek. To sposób na uniknięcie grzywien za naruszenie prawa pracy.

Jeśli zatem nadal masz niewykorzystany urlop z ubiegłego roku i nie zamierzasz go zaplanować, pracodawca może zrobić to za ciebie. Warto więc wcześniej porozumieć się z szefem, by mieć wpływ na termin urlopu.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.