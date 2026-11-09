Rząd Tuska dostanie ekstra pieniądze na wojsko w ramach SAFE? Decyzja jeszcze w listopadzie

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-11-09 13:03

Polska może dostać kolejne miliardy euro na zbrojenia. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że do końca listopada rząd zdecyduje, czy będzie ubiegać się o dodatkowe pieniądze z unijnego programu SAFE. Do podziału pozostało aż 21,3 mld euro, czyli ponad 90 mld zł! Polska jest już największym beneficjentem pierwszej puli programu. Teraz chce również, by obronność znalazła się wśród priorytetów kolejnego budżetu Unii Europejskiej.

Minister finansów Andrzej Domański w garniturze i krawacie. O pieniądzach na zbrojenia przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Gadomski Marcin / Super Express

Polska chce kolejnych pieniędzy na zbrojenia

Czy Polska sięgnie po kolejne unijne miliardy na wojsko? Sprawa powinna wyjaśnić się jeszcze w tym miesiącu. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował w poniedziałek w Brukseli, że do końca listopada zapadnie decyzja dotycząca ewentualnego udziału Polski w kolejnym etapie programu SAFE, określanym jako SAFE 2.0.

Decyzja jeszcze nie zapadła, czy Polska będzie brać udział w tzw. SAFE 2.0 – powiedział minister podczas spotkania ministrów finansów państw Unii Europejskiej.

Domański podkreślił jednocześnie, że rządowi zależy nie tylko na kolejnych pożyczkach, ale również na większym zaangażowaniu Unii w finansowanie bezpieczeństwa państw członkowskich.

Do podziału zostało 21,3 mld euro

Stawka jest wysoka. Z pierwszej puli unijnego programu SAFE pozostało do rozdysponowania 21,3 mld euro. To pieniądze, których nie wykorzystają niektóre państwa członkowskie. Wśród nich są między innymi Włochy i Węgry.

Początkowo między 19 państw UE podzielono 150 mld euro. Kraje, które nie wykorzystają całej przyznanej kwoty, zwolnią środki dla pozostałych zainteresowanych. Pieniądze zostaną rozdzielone między państwa, które zgłoszą na nie zapotrzebowanie Komisji Europejskiej.

Wiemy, że harmonogram jest taki, że do końca listopada wszystkie decyzje w tym obszarze muszą zapaść – zaznaczył Domański.

Polska największym beneficjentem SAFE

Polska już teraz jest największym odbiorcą pieniędzy z programu. W ramach pierwszej puli otrzymała 43,7 mld euro na inwestycje związane z obronnością.

Minister finansów zwrócił uwagę, że zdecydowana większość środków trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Oznacza to pieniądze na rozwój krajowych przedsiębiorstw i inwestycje związane z produkcją sprzętu wojskowego.

Cieszę się, że miażdżąca większość pakietu SAFE trafia do polskiego przemysłu obronnego – podkreślił minister.

Jak dodał, nowe inwestycje polskich firm pokazują, że unijne pieniądze mogą pracować nie tylko na rzecz bezpieczeństwa, ale również całej gospodarki.

Domański chce pieniędzy także z nowego budżetu UE

Rząd patrzy jednak dalej niż tylko na dodatkowe pożyczki z SAFE. Polska chce, aby obronność i bezpieczeństwo były jednym z głównych priorytetów kolejnego wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034.

Chodzi o to, by wspólnota przeznaczała na ten cel więcej pieniędzy, a finansowanie nie ograniczało się wyłącznie do pożyczek, które państwa muszą później spłacać.

Program SAFE (Security Action for Europe) został uruchomiony, aby przyspieszyć dozbrajanie państw Unii Europejskiej. Umożliwia finansowanie zakupów i inwestycji obronnych, także projektów realizowanych z udziałem Ukrainy

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Andrzej Domański
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