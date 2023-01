i Autor: Shutterstock Emeryci

Emerytury 2023

Kolejny dodatek do emerytur. Kto go mógłby dostać?

Na dodatkowe 200 zł do emerytury mogą liczyć na przykład strażacy ochotnicy. To pewnego rodzaju nagroda za dobrowolne poświęcanie życia na rzecz innych i niesienie pomocy innym. Pojawiła się propozycja, by taki dodatek dostawała też inna grupa. Teraz posłowie PiS chcą, by dodatek rzędu 200 zł został przyznany krwiodawcom. Ale uwaga! Nie wszystkim. Są bardzo konkretne wymagania, co do ilości oddanej krwi.