i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS

Nowe emerytury

Niższy wiek emerytalny. Premier Morawiecki w końcu to powiedział

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowego Q&A podkreślił, że jako rząd "wypełnili swoje zobowiązania i obietnice". "Jeśli związkowcy przeanalizują to, co zrobiliśmy dla strony społecznej, dla związków zawodowych, dla pracowników, to w ogromnej większości docenią to" - powiedział szef rządu.