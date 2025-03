Zwrot zakupu bez paragonu? Tak, to możliwe

Auto wyświetlało reklamy kierowcom!

Jak pisze portal Autoblog.pl, na forum internetowy Reddit, jeden z użytkowników poskarżył się na reklamę wyświetlającą się w jego Jeepie za każdym razem jak się zatrzyma. Na ekranie w aucie wyświetlała się oferta zakupu rozszerzonej gwarancji na auto obejmującej awarie mechaniczne auta.

Co więcej, jak pisze użytkownik - okienko z reklamą wyświetlało się nawet po jej "przeklikaniu", czyli reklama wyświetlała się od nowa przy każdym zatrzymaniu.

Autoblog.pl wskazuje, że o podobnych przypadkach pisali amerykańscy właściciele modeli Jeepa: Gladiator, Wrangler i Grand Cherokee. Nie wiadomo jako sytuacja wygląda w sprzedawanych w Europie pojazdach.

Autoblog.pl pisze również, że reklamę można wyłączyć przez zalogowanie się na JeepConnect.com. Ostatecznie koncern Stellantis (do którego należy Jeep) poinformował, że jest to "błąd, który ma zostać naprawiony i dotyczy niewielkiej liczby samochodów".

Czy w przyszłości czekają nas reklamy w autach?

Duży ekran na środku deski rozdzielczej jest od wielu lat standardem w nowych samochodach. To otwiera pewne możliwości rozrywki, np. ekran w Tesli można wykorzystać jako ekran do gier z pomocą kontrolera, czy oglądanie filmów (producent zastrzega, aby korzystać z tych funkcji jedynie na postoju). Nie można jednak wykluczyć, że producenci zastosują je również w celach zarabiania na kontraktach reklamowych.

Szczególnie, że producenci aut zmieniają sposób zarabiania na autach. Zarabia się nie tylko na fizycznej sprzedaży auta, ale właściwie większość producentów oferuje dzisiaj wynajem długoterminowy dla klientów indywidualnych i leasing dla firm. Sama sprzedaż aut nie jest już głównym źródłem dochodów producentów.

Ponadto jak wskazuje Autoblog.pl., Ford opatentował możliwość wyświetlania reklam w samochodzie (wniosek zatwierdzono we wrześniu 2024 roku). Algorytm ma dostosowywać reklamę np. do miejsca, w którym jesteśmy, a także sprawdzać reakcje kierowcy na reklamę (czy np. ją zignorował). Biorąc pod uwagę, że BMW wprowadzało subskrypcję na podgrzewane fotele, to w erze przestawiania torów z fizycznej sprzedaży na sprzedaż usługi (np. wynajmu auta), nie można wykluczyć, że w przyszłości będziemy zmuszeni oglądać reklamy nawet podczas powrotu z pracy autem.

