Biedronka przygotowała dla swoich klientów specjalną ofertę promocyjną, która obowiązuje od czwartku 17 kwietnia do soboty 19 kwietnia. Sieć sklepów kusi przede wszystkim promocjami na artykuły, które tradycyjnie goszczą na świątecznych stołach.

Jedną z najciekawszych propozycji jest obniżka ceny białej kiełbasy z szynki (500g). Przy zakupie dwóch opakowań, cena za jedno wynosi jedynie 3,99 zł. Co więcej, tylko 17 kwietnia, przy zakupach za minimum 199 zł, białą kiełbasę można nabyć jeszcze taniej – za 2,99 zł. Należy jednak pamiętać o limicie dziennym – maks. 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Wszystkie śmietany UHT będą dostępne w ofercie „drugi produkt 50% tańszy”, a olej rzepakowy Kujawski 2l w atrakcyjnej cenie 11,98 zł, aż 44% taniej. Dodatkowo, sieć przygotowała promocję 2+1 gratis na produkty Madero, w tym Majonez delikatesowy, z kartą MB lub aplikacją (limit dzienny 6 opakowań). W tej samej promocji klienci będą mogli nabyć m.in. chrzan tarty czy musztardę sarepską tej marki.

Hity z kartą Moja Biedronka: Cukier za grosze, wędliny 2+1 gratis

Karta Moja Biedronka otwiera drzwi do wyjątkowych okazji cenowych, szczególnie podczas wielkanocnych zakupów. Sieć przygotowała szereg promocji dostępnych wyłącznie dla jej posiadaczy. Jedną z nich jest oferta 2+1 gratis na wszystkie wędliny plastrowane z linii Biedronka 100 g - limit dzienny: 6 produktów, z czego maksymalnie 2 gratis, na kartę Moja Biedronka.

Kolejną atrakcyjną propozycją jest promocja na masło extra Mleczna Dolina 200 g. Posiadacze karty Moja Biedronka zapłacą za nie 4,99 zł przy zakupie dwóch kostek (limit – 4 opakowania). Użytkownicy aplikacji Moja Biedronka mogą liczyć na jeszcze niższą cenę – 4,49 zł przy zakupie dwóch (limit – 2 opakowania).

Hitem jest jednak 80-procentowa obniżka cen wszystkich rodzajów cukru dostępnego w sklepach Biedronka. Cena wynosi zaledwie 1,79 zł przy zakupie dwóch sztuk. To idealna okazja, by uzupełnić zapasy przed świątecznymi wypiekami. Limit dzienny to 10 kg na kartę Moja Biedronka. Dodatkowo, wszystkie czekoladowe figurki wielkanocne objęte są promocją 2+1 gratis.

Promocje bez karty: Mięso do pieczenia 1+1, majonez w obniżonej cenie

Biedronka nie zapomina o klientach, którzy nie posiadają karty Moja Biedronka. Również oni mogą skorzystać z promocji na wielkanocne zakupy. Jedną z nich jest oferta 1+1 gratis na mięso do piekarnika (schab wieprzowy ze śliwką, karkówka wieprzowa oraz szynka świąteczna wieprzowa). Produkty można dowolnie mieszać.

Majonez dekoracyjny Winiary 800 ml można nabyć za 10,99 zł, co oznacza 31% zniżki. Twaróg sernikowy President 1kg dostępny jest w cenie 7,49 zł. Za mleko UHT (Mlekovita Łączka, Polmlek, MU!, Łowickie) klienci zapłacą 1,99 zł przy zakupie czterech.

