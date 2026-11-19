Przykra niespodzianka. Duża obniżka okazała się pomyłką

Kierowcy tankujący samochody w czwartek mogą liczyć na obniżki. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii dotyczące maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Nowe stawki zaczną obowiązywać o północy ze środy na czwartek (18/19 listopada).

Zgodnie z ogłoszonymi limitami za litr poszczególnych paliw zapłacimy maksymalnie:

Benzyna Pb95 – 5,97 zł za litr

Benzyna Pb98 – 6,62 zł za litr

Olej napędowy – 7,51 zł za litr

Dla porównania, w środę maksymalne ceny wynoszą 5,99 zł za litr benzyny 95, 6,64 zł za litr benzyny 98 oraz 7,57 zł za litr diesla. Oznacza to, że benzyna 95 i 98 potanieją o 2 grosze na litrze, natomiast olej napędowy aż o 27 groszy.

W pierwszej wersji obwieszczenia pojawiła się inna stawka za olej napędowy - 7,30 zł.

Przy tankowaniu 50-litrowego baku różnica między środowymi a czwartkowymi maksymalnymi cenami wyniesie 3 złote. W przypadku benzyny 95 i 98 oszczędność przy takim samym tankowaniu wyniesie po złotówce. Nie są to więc wielkie kwoty, ale każda obniżka jest dobrą wiadomością dla kierowców, którzy regularnie odwiedzają stacje benzynowe.

Warto pamiętać, że ogłoszone ceny są maksymalnymi stawkami. Sprzedawcy nie mogą ich przekraczać, ale mogą oferować paliwo taniej.

Rządowy pakiet CPN kosztuje miliardy złotych

Obniżki są możliwe dzięki rządowemu programowi CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Jego trzecia edycja obowiązuje od 3 października do 31 grudnia 2026 roku. Mechanizm zakłada ustalanie maksymalnych cen detalicznych benzyny 95, benzyny 98 i oleju napędowego.

To jednak nie wszystko. W ramach pakietu obniżono również VAT na paliwa z 23 do 8 proc. oraz zmniejszono akcyzę. Dzięki temu kierowcy płacą mniej przy dystrybutorach, ale dla budżetu państwa oznacza to ogromne wydatki.

Koszt trzeciej edycji programu szacowany jest na około 5 mld zł. Łącznie wszystkie odsłony CPN mają kosztować w 2026 roku około 10 mld zł.

Czy CPN będzie obowiązywać również w 2027 roku?

Kierowcy zastanawiają się, co stanie się z cenami paliw po 31 grudnia. Na razie nie ma ostatecznej decyzji w sprawie przedłużenia programu. Rząd ma ją podjąć w grudniu.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że sytuacja będzie analizowana w najbliższych tygodniach. Nie wykluczył, że pakiet zostanie utrzymany w całości lub częściowo również w pierwszych miesiącach 2027 roku.

– Będziemy dokładnie analizować sytuację w najbliższych tygodniach, czy ten pakiet nie powinien być w całości lub częściowo przedłużony również w pierwszych miesiącach 2027 roku – zapowiedział minister w TVN24.

Domański zwrócił jednocześnie uwagę na wysokie koszty programu. CPN pochłania około 600 mln zł miesięcznie. Jak podkreślił szef resortu, wydatki na obniżki są wyższe niż wpływy z podatku od nadmiarowych zysków spółek paliwowych, który częściowo finansuje rządową pomoc dla kierowców.

Grudniowa decyzja będzie więc bardzo ważna dla milionów Polaków. Jeśli CPN nie zostanie przedłużony, od stycznia 2027 roku kierowcy mogą odczuć zmianę na stacjach benzynowych.

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