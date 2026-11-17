CPN tylko do końca roku? Rząd szykuje ważną decyzję

Program Ceny Paliwa Niżej, dzięki któremu kierowcy płacą mniej za benzynę i olej napędowy, ma obecnie obowiązywać do końca grudnia 2026 roku. Nie wiadomo jednak, czy na tym się skończy. We wtorek na antenie TVN24 minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany o możliwość przedłużenia rządowego wsparcia.

Szef resortu przyznał, że ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Rząd analizuje jednak, czy program powinien zostać utrzymany w całości, czy tylko w części. Rozstrzygnięcie ma nastąpić w najbliższych tygodniach.

Dla milionów kierowców będzie to bardzo ważna informacja. Jeśli CPN wygaśnie z końcem roku, ceny paliw na stacjach mogą przestać korzystać z obecnych obniżek podatkowych.

1,6 mld zł miesięcznie. Tyle kosztuje tańsze paliwo

Przedłużenie programu nie jest jednak takie proste. Jak wyjaśnił Domański, utrzymanie CPN oznacza ogromne wydatki dla państwowej kasy.

– To jest pakiet, który kosztuje 1,6 mld zł miesięcznie. To są poważne, wysokie kwoty – podkreślił minister.

Zwrócił również uwagę, że dotychczasowe koszty programu przewyższyły wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.

Minister ocenił jednocześnie, że dzięki CPN ceny na stacjach utrzymują się obecnie na poziomie zbliżonym do średniej obserwowanej w 2025 roku, czyli przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że pierwsza odsłona programu obowiązywała od 31 marca do 1 lipca 2026 roku i kosztowała budżet około 4,7 mld zł. Następnie CPN wrócił w ograniczonej formie od 17 do 31 sierpnia. Ta edycja pochłonęła kolejne 495 mln zł.

Według wcześniejszych informacji Ministerstwa Finansów łączny koszt dwóch pierwszych odsłon wyniósł około 5,2 mld zł. Do tego trzeba doliczyć wydatki związane z ponownym uruchomieniem programu od października do grudnia. Przy miesięcznym koszcie 1,6 mld zł może to oznaczać kolejne 4,8 mld zł.

Tańszy gaz dla Polaków. Rząd szykuje kolejne obniżki

Podczas rozmowy minister Andrzej Domański mówił również o cenach gazu. Rząd przygotował projekt ustawy, który ma wprowadzić rozwiązania ograniczające rachunki między innymi dla gospodarstw domowych.

Cena gazu ma zostać ustalona na poziomie 197,29 zł za MWh. Według szacunków przedstawionych przez ministra dzięki nowym przepisom gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić od ponad 70 zł do nawet 1,8 tys. zł rocznie.

Koszt tego rozwiązania oszacowano na około 6 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z planowanej daniny od nadzwyczajnych zysków sprzedawców paliw gazowych.

Firmy też dostaną tańszy gaz? Minister studzi oczekiwania

Co z przedsiębiorcami? Czy również oni mogą liczyć na zamrożenie cen gazu? W tej sprawie minister nie chciał jeszcze składać żadnych deklaracji.

Domański zapowiedział rozmowy z Ministerstwem Energii oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych. Zaznaczył jednak, że możliwości finansowania kolejnych programów osłonowych są ograniczone.

– Działamy w sposób odpowiedzialny. Finansujemy tę obniżkę w sposób odpowiedzialny dla gospodarstw domowych. Natomiast jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, to będziemy oczywiście jeszcze rozmawiać z ME, ale byłoby przedwcześnie, by coś tutaj deklarować – powiedział minister.

Na razie pewne jest więc wsparcie dotyczące gospodarstw domowych. Przedsiębiorcy muszą poczekać na dalsze decyzje.

W tle całej sprawy pozostaje podatek od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych. To właśnie z niego miały pochodzić pieniądze na finansowanie rządowych działań osłonowych.

Nowe przepisy obejmują okres od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Stawka podatku dla producentów paliw wynosi 60 proc. podstawy opodatkowania, natomiast dla sprzedawców, którzy nie zajmują się produkcją, wynosi 50 proc.

Podstawą naliczenia daniny jest nadwyżka przychodów ponad poziom wynikający z określonej w ustawie marży referencyjnej.

Rząd stoi więc przed trudnym wyborem. Z jednej strony CPN pomaga ograniczać ceny paliw na stacjach, z drugiej pochłania miliardy złotych. Najbliższe tygodnie pokażą, czy kierowcy będą mogli liczyć na dalsze wsparcie również w pierwszych miesiącach 2027 roku.

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