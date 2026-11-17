Obniżka maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego od środy.

Element trzeciej odsłony rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN).

Finansowanie z nowego, 60-procentowego podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, ale skierowana do Trybunału Konstytucyjnego.

Groźba kary do 1 mln zł za przekroczenie cen maksymalnych.

Ile zapłacimy za benzynę i diesla?

Koniec z tankowaniem benzyny powyżej 6 złotych. Przynajmniej na razie. We wtorek Minister Energii ogłosił nowe, niższe stawki, które zaczną obowiązywać na stacjach już od środy. To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców, którzy od tygodni z niepokojem patrzyli na rosnące ceny na pylonach.

Zgodnie z obwieszczeniem, od środy litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,99 zł, a oleju napędowego 7,57 zł. To oznacza niewielką, ale zawsze odczuwalną obniżkę w porównaniu do wtorku, kiedy te same paliwa kosztowały odpowiednio 6,02 zł i 7,64 zł. Tanieje również benzyna 98 – jej nowa cena maksymalna to 6,64 zł za litr (wcześniej 6,68 zł). Warto pamiętać, że są to ceny maksymalne. Oznacza to, że stacje nie mogą sprzedawać paliwa drożej, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by oferowały je po niższych stawkach. Za złamanie tego przepisu grozi kara finansowa w wysokości nawet miliona złotych.

Jak działa program CPN?

Obniżki cen są one efektem rządowej interwencji w ramach specjalnego mechanizmu. Głównym celem programu Ceny Paliwa Niżej (CPN) jest ograniczenie gwałtownego wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. To już trzecia odsłona tego rozwiązania, które rząd Donalda Tuska uruchomił, aby chronić portfele Polaków przed wahaniami na światowych rynkach ropy.

Pierwsza odsłona programu CPN została wprowadzona pod koniec marca 2026 roku w odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen ropy spowodowany konfliktem zbrojnym między USA, Izraelem a Iranem. Druga, krótsza wersja programu, obowiązywała w okresie wakacyjnym.

Rząd szacuje, że cały pakiet wsparcia dla kierowców pochłonie około 5 miliardów złotych do końca 2026 roku. Skąd wezmą się te pieniądze? Odpowiedzią jest nowy, specjalny podatek od nadzwyczajnych zysków ma sfinansować niższe ceny maksymalne paliw.

Złoty Laur 2026 - Transformacja energetyczna - Orlen