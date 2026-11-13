Nowe ceny paliw od soboty. Ile zapłacą kierowcy?

W piątek, 13 listopada, maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,06 zł za litr, benzyny 98 – 6,68 zł, a oleju napędowego – 7,54 zł. Od soboty kierowcy zapłacą jednak nieco mniej. Benzyna 95 potanieje o 4 grosze, do 6,02 zł za litr, natomiast benzyna 98 i diesel o 2 grosze, do 6,66 zł i 7,52 zł za litr.

Kolejne obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw Minister Energii opublikuje w poniedziałek. Dokument określi stawki, które będą obowiązywać na stacjach od wtorku.

Rządowy pakiet CPN. Za przekroczenie cen grozi wysoka kara

Ustalanie maksymalnych cen paliw jest częścią trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego głównym założeniem jest ograniczenie podwyżek na stacjach benzynowych i zmniejszenie wydatków kierowców na tankowanie. Mechanizm zaczął funkcjonować po wejściu w życie części regulacji dotyczących podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Prezydent podpisał ustawę, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą przestrzegać ustalonych limitów cenowych, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Maksymalna kara za naruszenie przepisów wynosi nawet milion złotych.

Nowe regulacje umożliwiły czasowe zmniejszenie stawek VAT i akcyzy na paliwa płynne. Środki na sfinansowanie tych rozwiązań mają pochodzić z dodatkowego podatku obejmującego koncerny paliwowe osiągające nadzwyczajnie wysokie zyski. Zgodnie z rządowymi założeniami pakiet wsparcia będzie obowiązywał do końca 2026 roku, a jego łączny koszt może sięgnąć około 5 mld zł.

Nowy podatek dla firm paliwowych. Kogo obejmą przepisy?

Ustawa wprowadza 60-procentową daninę od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Podatek obejmie ponadprzeciętne zyski wypracowane w okresie od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Nowe przepisy dotyczą zarówno producentów paliw, jak i przedsiębiorstw posiadających koncesję na handel paliwami z zagranicą.

Wysokość podatku zostanie obliczona na podstawie przychodów przekraczających poziom wynikający z marży osiąganej w 2025 roku, powiększonej o 20 proc. Przepisy określają również minimalną marżę referencyjną na poziomie 2 proc. W przypadku przedsiębiorstw, które nie zajmują się produkcją paliw, należna danina nie może przekroczyć połowy dochodu lub zysku netto.

To już trzecia odsłona programu CPN. Kiedy wprowadzono pierwsze obniżki?

Pierwszy etap programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen ropy naftowej wywołany wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. Wówczas zdecydowano o czasowym obniżeniu VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzono maksymalne ceny paliw ogłaszane przez Ministra Energii. Mechanizm obowiązywał do końca czerwca, natomiast obniżona akcyza utrzymała się do połowy tego miesiąca. Druga odsłona programu przypadła na okres wakacyjny, od 17 do 31 sierpnia. Tym razem nie zdecydowano się na ponowne zmniejszenie akcyzy.