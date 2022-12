Konto do rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą najprościej jest otworzyć w tym samym banku, w którym mamy już ROR. Często można to zrobić w pełni zdalnie, korzystając z narzędzi dostępnych w bankowości internetowej. Czy posiadanie obu rachunków w jednym banku to dobry pomysł? To już rzecz gustu. Jedni docenią wygodę takiego rozwiązania, inni zaś uważają, że finanse osobiste należy starannie oddzielić od firmowych, dlatego lepiej jest korzystać z usług dwóch różnych banków.

Poważnym argumentem, by konto firmowe otworzyć w innym banku niż osobiste, będą oczywiście korzystniejsze warunki jego prowadzenia. Chodzi tu przede wszystkim o wysokość opłat i kryteria zwalniania z nich aktywnych klientów, ale nie tylko. Istotną częścią ofert są też promocje adresowane do osób otwierających rachunek dla przedsiębiorców.

Elementem takich promocji, który najbardziej rzuca się w oczy, jest premia na start. Nagrody za otwarcie konta firmowego są zdecydowanie wyższe niż te, które banki oferują osobom otwierającym konta osobiste i często przekraczają 1000 zł. Warto jednak doczytać w regulaminie konkretnej promocji, co składa się na taką nagrodę i jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać od banku pełną kwotę. Wtedy okaże się, że bonus za samo korzystanie z konta w podstawowym zakresie (zapewnienie wpływów, wykonywanie przelewów, płacenie kartą) to jedynie kilkaset złotych. Resztę bank wypłaci dopiero wtedy, gdy nowy klient sięgnie po dodatkowe usługi – a więc np. podpisze umowę o dzierżawę terminala do przyjmowania płatności kartami, skorzysta z produktu kredytowego czy będzie wykonywał transakcje walutowe.

Promocje nie ograniczają się jednak do wypłaty premii za aktywność. Inną ważną korzyścią jest czasowe zwolnienie klientów z podstawowych opłat za korzystanie z rachunku, na przykład przez dwa lata. Na przykład mBank przez dwa lata zwalnia z opłat za prowadzenie rachunki i za posiadanie karty tych klientów, którzy otworzą w promocji mBiznes Konto. W Banku Millennium (Konto Mój Biznes) i ING Banku Śląskim (Konto Direct dla Firmy) takie dwuletnie zwolnienie dotyczy opłaty za prowadzenie konta.

Zdarza się jednak, że banki idą o krok dalej i konta firmowe otwarte w promocji korzystają z preferencji cenowych bezterminowo. W Pekao SA (Konto Przekorzystne Biznes) takie bezterminowe zwolnienie dotyczy opłaty za rachunek, zaś w Santander Banku (Konto Firmowe Godne Polecenia ) – opłat za konto i kartę.

Na uwagę zasługuje także oferta Nest Banku, który całkowicie zrezygnował z pobierania opłat za prowadzenie i podstawowe operacje wykonywane na koncie BIZnest Konto. Nie jest to częścią promocji, tylko elementem stałej oferty tego banku.

Tekst dostarczył Finansowy Opiekun.