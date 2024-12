Budowa w Polsce

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym została znowelizowana w ubiegłym roku. Nakłada ona na samorządy obowiązek sporządzania planów ogólnych dla każdej działki na ich terenie. Wszystkie gminy mają czas na sporządzenie tych planów tylko do końca 2025 roku. Samorządy mogą w nich wyznaczyć tzw. obszary zabudowy, ale nie muszą. Co jest kluczowe to to, że jeśli tego nie zrobią, oznaczać to będzie całkowitą blokadę nowej zabudowy do momentu uchwalenia planów. Warto podkreślić, że dotychczas w przypadku braku planu miejscowego można było ubiegać się o pozwolenie na budowę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, czyli tzw. wuzetek. Ale po 1 stycznia 2026 będzie to praktycznie niemożliwe. Co to w praktyce oznacza dla gmin w Polsce i ich mieszkańców?

Prawo.pl zauważa, że inwestorzy już bardzo się spieszą i wręcz masowo składają wnioski o wydanie warunków zabudowy na starych zasadach. Czego się tak obawiają? Przede wszystkim tego, że po uchwaleniu przez gminę planu ogólnego wybrana działka straci na wartości i nie będzie można na niej wybudować np. domu. Ale okazuje się, że niektóre samorządy zaczęły zawieszać wydawanie warunków zabudowy w związku z rozpoczęciem prac nad planem ogólnym. Tymczasem to rażące naruszenie prawa.

Eksperci o nowych przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym

- Co więcej, warunki będą ważne bezterminowo. Od 2026 roku wszystkie wydawane decyzje o warunkach zabudowy będą miały charakter terminowy, tj. będą ważne pięć lat. Reforma planistyczna nie zlikwiduje całkowicie instytucji decyzji o warunkach zabudowy, jednakże znacznie ograniczy możliwość jej wydawania - wyjaśnia cytowany przez prawo.pl Piotr Szulc, radca prawny z Kancelarii Radcy Prawnego Piotr Szulc.

Natomiast w rozmowie z prawo.pl dr Agnieszka Grabowska-Toś, radczyni prawna, wspólniczka w Kancelarii Radców Prawnych Kania Stachura Toś, specjalizującej się w obsłudze procesu inwestycyjnego podkreśla, że obecnie właściciele nieruchomości są już bardziej świadomi tego, że jeśli do końca przyszłego roku nie złożą wniosku o wydanie warunków, to może okazać się, że stracą definitywnie możliwość jej zabudowy w przyszłości. "Jeśli do końca 2025 roku taki wniosek nie zostanie złożony, a gmina nie uchwali do tego czasu planu ogólnego, to od 1 stycznia 2026 roku na terenie tej gminy nie będzie możliwe wydanie warunków zabudowy -zaznacza.