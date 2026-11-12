Burger Drwala 2026 już w McDonald's! Znamy tegoroczne smaki i ceny

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Anna Wojnowska
2026-11-12 14:07

Jesień i zima to dla wielu synonim jednego smaku – kultowego Burgera Drwala! Ta sezonowa kanapka McDonald's ponownie zawitała do menu, rozgrzewając podniebienia i budząc ogromne emocje. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ najsłynniejszy zimowy przysmak w Polsce świętuje swoje 15. urodziny.

Mc Donald's + burger Drwala
Autor: Shutterstock Kultowy Burger Drwala z żurawiną na tle restauracji McDonald's z szyldem "DRIVE THRU". Sezonowa kanapka z serem, bekonem i sosem żurawinowym, idealna na zimową ucztę, dostępna w ofercie sieci. Dowiedz się więcej o nowościach i cenach na Super Biznes.

Burger Drwala 2025 – data premiery i dostępność

McDonald's oficjalnie potwierdził powrót Burgera Drwala na czwartek, 12 listopada 2026 roku. To o dzień wcześniej niż w ubiegłym roku, kiedy przedpremierowa sprzedaż wystartowała 13 listopada.

W tym sezonie klasyczna wersja kanapki trafiła do restauracji w całej Polsce już 12 listopada, a pełna oferta wraz z pozostałymi wariantami smakowymi pojawi się w menu tydzień później – w środę, 18 listopada 2026 roku. Dodatkowo na 7 stycznia 2027 roku zapowiadana jest specjalna odsłona z grillowaną cebulą, dostępna w aplikacji mobilnej.

Burger Drwala w Kielcach – dlaczego to miasto?

Po głośnych wydarzeniach w Ustroniu (2022), Łodzi (2023), Wrocławiu (2024) i Poznaniu (2025), w 2026 roku ogólnopolską stolicą Drwala zostały Kielce.

Od 12 do 16 listopada w centrum miasta, tuż obok restauracji przy ul. Sienkiewicza 44, można podziwiać gigantyczną instalację świetlną o nazwie „Drwalowe słońce”. Konstrukcja powstała w ramach kampanii „Dłuższe dni z Burgerem Drwala” (będącej częścią corocznej idei „Lepsza strona zimy”) i ma na celu symboliczne wydłużenie krótkich, jesienno-zimowych dni oraz rozświetlenie szybko zapadającego zmroku.

Burger Drwala 2026 – jakie wersje smakowe w tym roku?

Z okazji 15-lecia McDonald's przygotował bogate menu. Obok klasyka w ofercie znajdziemy dobrze znane warianty oraz jubileuszową nowość (każdą wersję można również zamówić w wariancie podwójnym):

  • Burger Drwala Klasyczny (od 12 listopada) – tradycyjna wersja z kotletem wołowym, panierowanym kotletem serowym, chrupiącym bekonem, prażoną cebulką, sałatą i sosem.
  • Burger Drwala Serowy – NOWOŚĆ! (od 18 listopada) – jubileuszowa propozycja z podwójną dawką sera; oprócz panierowanego kotleta serowego zawiera plaster sera cheddar oraz specjalny sos serowy.
  • Burger Drwala z kurczakiem (od 18 listopada) – popularna alternatywa dla fanów drobiu, w której wołowinę zastępuje chrupiący kotlet z kurczaka.
  • Burger Drwala z żurawiną (od 18 listopada) – klasyczna kompozycja przełamana słodko-kwaśnym sosem żurawinowym.
  • Burger Drwala na ostro (od 18 listopada) – pikantna odsłona dla miłośników wyrazistych, rozgrzewających smaków.

Absolutną gwiazdą sezonu 2026 jest Burger Drwala Serowy, który zastąpił ubiegłoroczną nowość (Ogniste Papryczki z habanero) oraz wariant z kurkami znany z 2024 roku. W zimowym menu tradycyjnie nie zabraknie też Zakręconych Frytek z sosem śmietanowym oraz sezonowych deserów.

Ile kosztuje Burger Drwala w 2026 roku? CENY

W tym roku McDonald's bardzo pozytywnie zaskoczył klientów. Mimo presji inflacyjnej sieć zdecydowała się zamrozić cenę bazową z okazji 15. urodzin kanapki! Klasyczny Burger Drwala kosztuje 25,90 zł – dokładnie tyle samo, co w sezonie 2025. Oto jak prezentuje się cennik w tym sezonie:

  • Burger Drwala Klasyczny: 25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł)
  • Burger Drwala z kurczakiem: ok. 25,90 zł (zestaw ok. 33,90 zł, zestaw powiększony ok. 37,10–38,10 zł)
  • Burger Drwala Serowy (Nowość): ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)
  • Burger Drwala z żurawiną: ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)
  • Burger Drwala na ostro: ok. 26,90 zł (zestaw ok. 34,60 zł, zestaw powiększony ok. 38,10 zł)
  • Zakręcone Frytki z sosem: ok. 10,90 zł

Uwaga: Ceny zestawów mogą nieznacznie różnić się w zależności od konkretnej restauracji, a wyższe stawki tradycyjnie obowiązują w lokalach na terenie portów lotniczych w Warszawie (Okęcie) i Gdańsku.

Jak zmieniały się ceny i produkty w ostatnich latach? Historia „drwalowej inflacji”

Burger Drwala zadebiutował w Polsce w 2011 roku. Przez półtorej dekady kanapka przeszła długą drogę – zarówno pod względem ceny (wzrost o ponad 117% od 2012 roku), jak i testowanych wariantów smakowych. Jedynym rokiem, w którym Drwal nie pojawił się w menu, był rok 2016. Oto jak zmieniały się ceny wersji klasycznej oraz oferta na przestrzeni lat:

  • 2012–2013 (11,90 zł) – pierwsze lata wielkiej popularności klasycznej kanapki w niezwykle niskiej z dzisiejszej perspektywy cenie.
  • 2017–2018 (14,60 zł) – wielki powrót po rocznej przerwie w 2016 roku i utrzymanie stałej ceny przez dwa sezony.
  • 2019 (15,00–15,90 zł) – symboliczna podwyżka; w ofercie pojawił się m.in. Wege Drwal z kotletem warzywnym.
  • 2020 (16,90–17,90 zł) – ostatni sezon dostępności wersji wegetariańskiej, która później została wycofana na stałe.
  • 2021 (17,40–21,90 zł) – ostatni sezon przed dużym skokiem inflacyjnym w gastronomii.
  • 2022 (23,90–24,90 zł) – rekordowa podwyżka cen; głośna premiera w Ustroniu, gdzie restauracja została ubrana w gigantyczny sweter z włóczki.
  • 2023 (24,90 zł) – utrzymanie ceny bazowej; premiera w Łodzi (największa gra planszowa) i powrót wersji z chrzanem.
  • 2024 (24,90 zł) – trzeci rok z rzędu bez podwyżki klasyka; multimedialna premiera we Wrocławiu oraz debiut Burgera Drwala z kurkami.
  • 2025 (25,90 zł) – wzrost ceny o 1 zł; przedpremierowa sprzedaż w Poznaniu i najostrzejsza nowość w historii: Burger Drwala Ogniste Papryczki (z habanero).
  • 2026 (25,90 zł)15-lecie Drwala, zamrożenie ceny klasyka, premiera w Kielcach („Drwalowe słońce”) i debiut wariantu Serowego.
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Do kiedy Drwal będzie w McDonald's?

McDonald's tradycyjnie nie podaje na starcie dokładnej daty wycofania oferty sezonowej. Biorąc jednak pod uwagę harmonogram z poprzednich lat (w sezonie 2024/2025 sprzedaż trwała od listopada do końca stycznia, a w wybranych sezonach do połowy lutego), można spodziewać się, że Burger Drwala będzie dostępny w restauracjach do przełomu stycznia i lutego 2027 roku.

Burger Drwala – kalorie i skład

Niezmiennie od 15 lat sercem Burgera Drwala jest zapiekana bułka z serowo-bekonową posypką, soczysty kotlet wołowy, złocisty panierowany kotlet serowy, dwa plastry chrupiącego bekonu, świeża sałata lodowa, prażona cebulka oraz charakterystyczny sos z przyprawami o lekko wędzonym posmaku.

To połączenie sprawia, że kanapka jest prawdziwą bombą kaloryczną – klasyczny Burger Drwala dostarcza około 906–915 kcal, ponad 50 g tłuszczu oraz blisko 4 g soli. Wersja podwójna to już ponad 1150 kcal.

Konkurencja nie śpi!

Fenomen Burgera Drwala sprawił, że zimowe kanapki z panierowanym serem na stałe wpisały się w kalendarz polskich sieci gastronomicznych i handlowych:

  • MAX Premium Burgers co roku odpowiada własną kampanią, oferując „Burgera Rywala”.
  • Pasibus oraz lokalne burgerownie wprowadzają swoje rzemieślnicze wariacje z panierowanym serem (często z serem halloumi, camembert lub wędzonym twarogiem).
  • Biedronka i Lidl w okresie jesienno-zimowym regularnie wprowadzają na półki gotowe „Burgery Serowe Drwala” do samodzielnego przygotowania w domu.
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