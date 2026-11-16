Czterodniowa blokada handlu w grudniu

Grudzień 2026 roku przyniesie wyjątkowo skomplikowaną sytuację dla sektora handlowego. Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia) jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co wynika z nowelizacji przepisów z 2024 roku, która weszła w życie w 2025 roku. Ponieważ Wigilia przypada w czwartek, a kolejne dwa dni to święta Bożego Narodzenia, po których następuje niedziela niehandlowa (27 grudnia), duże sklepy będą zamknięte przez cztery dni z rzędu.

Dla sieci handlowych tak długa przerwa oznacza ryzyko strat finansowych oraz problemy z utylizacją świeżej żywności. Potrzebę maksymalizacji obrotów przed tym okresem sygnalizowała już wcześniej Ana Luisa Virginia, dyrektor finansowa grupy Jeronimo Martins, do której należy Biedronka.

Wewnętrzne wytyczne dla kierowników placówek

Jak informuje „Fakt”, powołując się na doniesienia NSZZ „Solidarność” oraz „Gazety Wyborczej”, w czwartek 12 listopada 2026 roku wieczorem do kierowników większości z blisko 4 tysięcy sklepów Biedronka w Polsce trafiły wewnętrzne wytyczne. Zgodnie z nimi, w dniach od 20 do 23 grudnia placówki mają funkcjonować w systemie całodobowym na trzy zmiany.

Oficjalne stanowisko biura prasowego sieci nie potwierdza jednoznacznie tych planów, wskazując, że na ostateczne harmonogramy jest jeszcze za wcześnie. Przedstawiciele Biedronki zaznaczają jednak, że dostępność sklepów jest stale dostosowywana do potrzeb klientów, a wyjątkowy układ kalendarza wymaga nadzwyczajnego przygotowania logistycznego.

Jak supermarkety radziły sobie rok temu?

W grudniu 2025 roku, podczas pierwszej w historii wolnej Wigilii, sieci handlowe również zdecydowały się na znaczące wydłużenie godzin pracy. W dniach poprzedzających święta tysiące sklepów Biedronka funkcjonowało w niestandardowym trybie:

od 18 do 20 grudnia zakupy można było robić do godziny 23:30,

w poniedziałek, 22 grudnia, placówki były otwarte od godziny 6:00 aż do 1:00 w nocy,

we wtorek, 23 grudnia, sklepy zamykano o 23:30.

Wydłużenie godzin pracy w 2025 roku wywołało jednak poważne konsekwencje prawne. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) przeprowadziła po świętach masowe kontrole w 176 sklepach Biedronki. Wykryto wówczas liczne nieprawidłowości, w tym naruszenia doby pracowniczej, nieprzestrzeganie prawa do odpoczynku oraz nagłe zmiany grafików bez wymaganego wyprzedzenia.

Protesty pracowników i referendum strajkowe

Planowany całodobowy tryb pracy w 2026 roku spotkał się z natychmiastowym oporem personelu. Gabriela Kaim, przewodnicząca zakładowej „Solidarności” w Jeronimo Martins Polska, wskazuje na skrajne przemęczenie załóg oraz dotkliwe braki kadrowe, które uniemożliwiają ułożenie grafików na trzy zmiany. Związkowcy podnoszą również kwestie bezpieczeństwa – na nocnych zmianach w dyskontach zazwyczaj nie ma ochrony, a obsada ogranicza się do zaledwie dwóch lub trzech osób.

Napięcie w sieci potęguje trwający spór zbiorowy. W poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, w Biedronce rozpoczyna się referendum strajkowe, w którym uprawnionych do głosowania jest około 90 tysięcy pracowników. Związkowcy domagają się m.in. podwyżek płac oraz zwiększenia zatrudnienia w sklepach.

Ogólnokrajowy czarny tydzień w handlu

Sytuacja w całym sektorze handlowym staje się coraz bardziej napięta. Związek zawodowy OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu ogłosił ogólnokrajową akcję protestacyjną pod hasłem „Czarny Tydzień w Handlu”. Protest zaplanowano dokładnie na dni od 20 do 23 grudnia 2026 roku.

Akcja ma objąć pracowników nie tylko Biedronki, ale także innych dużych sieci, takich jak Dino, Lidl, Kaufland, Aldi, Pepco oraz Rossmann. Organizatorzy rekomendują zatrudnionym m.in. korzystanie ze zwolnień lekarskich w przypadku skrajnego przemęczenia, co może znacząco utrudnić obsługę klientów tuż przed świętami.

Podzielone opinie opinii publicznej

Doniesienia o możliwej pracy całodobowej wywołały szeroką dyskusję społeczną. Choć część konsumentów dostrzega w tym ułatwienie i szansę na uniknięcie gigantycznych kolejek, przeważają głosy krytyczne. Wielu komentujących na łamach „Faktu” zwraca uwagę na potrzebę ochrony praw pracowniczych i prawa personelu sklepów do odpoczynku przed świętami.

Ostateczny kształt przedświątecznego handlu w grudniu 2026 roku będzie więc zależał nie tylko od decyzji menedżerów, ale także od przebiegu rozmów ze związkami zawodowymi oraz skali zapowiadanych protestów.