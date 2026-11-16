Pojawiły się pierwsze, wyczekiwane sygnały spowolnienia inflacji w Polsce, dając nadzieję na stabilizację cen po długim okresie wzrostów.

GUS wskazuje na spadek inflacji konsumenckiej do 3,5 proc., a analitycy spodziewają się, że inflacja bazowa mogła spaść poniżej 3 proc. dzięki tańszym biletom lotniczym.

Czy to oznacza koniec podwyżek stóp procentowych i powrót do niższych cen? Poznaj pełną analizę sytuacji gospodarczej, zanim NBP ogłosi oficjalne dane!

W polskiej gospodarce pojawił się sygnał, na który czekali ekonomiści. Choć ceny w sklepach i rachunki nadal obciążają domowe budżety, najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że presja inflacyjna w części gospodarki zaczyna słabnąć. W październiku inflacja konsumencka wyniosła 3,5 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z wrześniem ceny spadły o 0,4 proc.

Największe zainteresowanie analityków wzbudziły jednak szczegóły odczytu, które pozwalają oszacować inflację bazową, czyli wskaźnik nieuwzględniający cen żywności i energii. Według ekonomistów ING mogła ona obniżyć się z 3,1 proc. we wrześniu do 2,9 proc. w październiku. Podobne szacunki przedstawili analitycy Pekao i mBanku. Byłby to pierwszy od marca wynik poniżej 3 proc. Oficjalne dane Narodowy Bank Polski opublikuje w poniedziałek, 16 listopada.

Bilety lotnicze potaniały o 10 procent

Za zaskakującym spowolnieniem stoją przede wszystkim ceny usług związanych z podróżowaniem. W październiku bilety lotnicze potaniały aż o 10 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Trzeba jednak pamiętać, że nadal były o 10 proc. droższe niż przed rokiem. Spadły również ceny wycieczek zorganizowanych. To między innymi dzięki nim roczna dynamika cen w kategorii „rekreacja, sport i kultura” obniżyła się z 5,5 do 4 proc.

Analitycy Pekao wskazują, że same wycieczki zorganizowane obniżyły ogólny wskaźnik inflacji o około 0,1 pkt proc. Ekonomiści podkreślają jednak, że nie oznacza to jeszcze trwałego końca drożyzny. Spadki dotyczą przede wszystkim wybranych kategorii usług, a nie całego koszyka zakupowego.

Opał drożeje w zastraszającym tempie. Wzrost cen sięga 24,5 proc.

Nie wszystkie dane przynoszą ulgę konsumentom. Szczególnie niepokojąco wygląda sytuacja na rynku opału, którego ceny rosną coraz szybciej. Jak wyliczyli analitycy mBanku, roczna dynamika cen opału przyspieszyła z 16,7 do 24,5 proc. To dotkliwa wiadomość dla gospodarstw domowych ogrzewających mieszkania i domy paliwami stałymi, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

Ekonomiści ING zwracają jednak uwagę, że wzrost cen surowców energetycznych nie wywołał dotychczas powszechnej fali podwyżek w pozostałych sektorach gospodarki. Nie widać również wyraźnych oznak tzw. efektów drugiej rundy, kiedy drożyzna prowadzi do presji na wzrost wynagrodzeń, a wyższe koszty pracy napędzają kolejne podwyżki. To ważny sygnał dla banku centralnego, który musi ocenić, czy obecne wzrosty cen są przejściowe, czy mogą utrwalić się na dłużej.

Co ze stopami procentowymi NBP? Kredytobiorcy czekają na decyzje

Słabsza presja inflacyjna może mieć znaczenie dla przyszłych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. To właśnie RPP ustala stopy procentowe NBP, które wpływają między innymi na oprocentowanie kredytów hipotecznych i wysokość rat części kredytobiorców. Analitycy ING oceniają, że przy obecnych danych ewentualne podwyżki stóp procentowych mogą zostać odłożone do początku 2027 roku. Wiele zależy jednak od dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej, a zwłaszcza od cen energii, gazu i paliw oraz decyzji rządu dotyczących działań osłonowych.

Ostrożność zachowują również ekonomiści Pekao. Ich zdaniem w przyszłym roku inflacja może przekroczyć górną granicę dopuszczalnych odchyleń od celu NBP, który wynosi 2,5 proc. z tolerancją jednego punktu procentowego. Dla Polaków oznacza to, że choć pojawiły się oznaki wyhamowania wzrostu cen, na szybki i powszechny powrót do tanich zakupów nie ma na razie podstaw liczyć. Poniedziałkowy odczyt NBP pokaże, czy inflacja bazowa rzeczywiście spadła poniżej psychologicznej granicy 3 proc.

Laury Biznesu 2026 - Leszek Balcerowicz