Inflacja zaskoczyła! W październiku ceny rosły wolniej niż się spodziewano

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-11-13 10:31

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. Ceny w październiku 2026 roku wzrosły o 3,5 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. To wyraźne hamowanie. Głównym powodem są potężne spadki cen paliw, które pociągnęły w dół cały wskaźnik.

Banknot o nominale dwieście złotych leży na innych polskich banknotach. O danych GUS o inflacji przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: Pexels.com
  • Inflacja w październiku 2026 roku znacząco wyhamowała do 3,5% rok do roku, co oznacza wyraźny spadek cen o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
  • Głównym motorem obniżenia inflacji były rekordowe spadki cen paliw, gdzie kategoria "Transport" zanotowała miesięczny spadek aż o 6,1%.
  • Mimo ogólnego spowolnienia, ceny usług nadal rosną szybciej (o 4,9% rok do roku) niż ceny towarów, co wciąż odczuwają polskie portfele.
  • Dane GUS z października przynoszą optymizm, sugerując, że najgorszy okres szybkiego wzrostu cen prawdopodobnie mamy już za sobą.

Główny Urząd Statystyczny potwierdza: inflacja hamuje

To już oficjalne. Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze, szybkie szacunki. Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji za październik 2026 roku pokazują, że wzrost cen wyraźnie zwolnił i wyniósł 3,5 proc. w ujęciu rocznym. To spora ulga po wrześniu, kiedy wskaźnik ten sięgał 4,1 proc. Co więcej, jeśli spojrzymy na ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca (września 2026), to widzimy nawet spadek – o 0,4 proc. To sygnał, że presja inflacyjna, która męczyła nasze portfele, zaczyna odpuszczać. Oczywiście, nie wszystko tanieje w równym tempie, ale ogólny kierunek jest pozytywny.

Co najbardziej potaniało, a co podrożało w październiku?

Kiedy przyjrzymy się szczegółom, od razu widać, co stoi za taką poprawą. Królem spadków jest kategoria "Transport". Ceny w tym segmencie runęły w dół aż o 6,1 proc. w ciągu zaledwie jednego miesiąca. To gigantyczna zmiana, która przełożyła się na niższe rachunki za tankowanie. Choć w skali roku transport jest wciąż droższy o 10,4 proc., to właśnie ten miesięczny spadek cen paliw miał kluczowy wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika inflacji.

Co jeszcze potaniało? Spadki, choć już nie tak spektakularne, widać też w kategorii "Rekreacja, sport i kultura" (o 2,6 proc. taniej niż we wrześniu). Z kolei na niewielkim plusie, jeśli chodzi o ceny, znalazła się żywność. W październiku ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z październikiem ubiegłego roku żywność jest minimalnie tańsza (spadek o 0,1 proc.).

Oto jak zmieniły się ceny w wybranych kategoriach (w porównaniu do września 2026):

  • Transport: -6,1 proc.
  • Rekreacja, sport i kultura: -2,6 proc.
  • Żywność i napoje bezalkoholowe: +0,4 proc.
  • Użytkowanie mieszkania i nośniki energii: +1,0 proc.
  • Edukacja: +1,3 proc.

Usługi wciąż droższe niż towary. Co to oznacza dla Polaków?

Chociaż ogólny obraz wygląda optymistycznie, jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dane GUS o inflacji pokazują, że wciąż utrzymuje się trend, w którym ceny usług rosną szybciej niż ceny towarów. W październiku usługi podrożały o 4,9 proc. rok do roku, podczas gdy towary "tylko" o 2,9 proc. Co to dla nas oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że o ile za zatankowanie samochodu czy niektóre produkty w sklepie płacimy mniej, o tyle wizyta u fryzjera, mechanika czy opłaty za mieszkanie wciąż mocno drenują nasze portfele.

To ważna informacja, bo pokazuje, że presja na wzrost cen w gospodarce nie zniknęła całkowicie. Po prostu przeniosła się z półek sklepowych do sektora usług. Mimo wszystko, październikowe dane to powiew optymizmu i dowód na to, że najgorszy okres szybkiego wzrostu cen mamy już prawdopodobnie za sobą.

Wyszczególnienie Październik Wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 3,5 -0,4 4,1 0,7
Inflacja usług 4,9 -0,5 5,3 -0,5
Inflacja towarów 2,9 -0,4 3,6 1,2
Żywność i napoje bezalkoholowe -0,1 0,4 -0,4 0,1
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,6 0,4 6,9 0,8
Odzież i obuwie -3,7 2,9 -3,7 2,9
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 5,7 1 5,1 0,8
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,6 -0,3 -0,5 0,1
Zdrowie 4,7 0,1 4,6 0,4
Transport 10,4 -6,1 17,9 4,7
Informacja i komunikacja 3,9 0,7 3,5 -0,5
Rekreacja, sport i kultura 4 -2,6 5,5 -1,9
Edukacja 4,1 1,3 4,5 1,9
Restauracje i usługi zakwaterowania 4 0 4,1 0,2
Ubezpieczenia i usługi finansowe 1,7 -0,1 0,6 0,2
Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi 2,9 0,3 2,4 -0,2
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