- Inflacja w październiku 2026 roku znacząco wyhamowała do 3,5% rok do roku, co oznacza wyraźny spadek cen o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem.
- Głównym motorem obniżenia inflacji były rekordowe spadki cen paliw, gdzie kategoria "Transport" zanotowała miesięczny spadek aż o 6,1%.
- Mimo ogólnego spowolnienia, ceny usług nadal rosną szybciej (o 4,9% rok do roku) niż ceny towarów, co wciąż odczuwają polskie portfele.
- Dane GUS z października przynoszą optymizm, sugerując, że najgorszy okres szybkiego wzrostu cen prawdopodobnie mamy już za sobą.
Główny Urząd Statystyczny potwierdza: inflacja hamuje
To już oficjalne. Główny Urząd Statystyczny potwierdził swoje wcześniejsze, szybkie szacunki. Najnowsze dane GUS dotyczące inflacji za październik 2026 roku pokazują, że wzrost cen wyraźnie zwolnił i wyniósł 3,5 proc. w ujęciu rocznym. To spora ulga po wrześniu, kiedy wskaźnik ten sięgał 4,1 proc. Co więcej, jeśli spojrzymy na ceny w porównaniu do poprzedniego miesiąca (września 2026), to widzimy nawet spadek – o 0,4 proc. To sygnał, że presja inflacyjna, która męczyła nasze portfele, zaczyna odpuszczać. Oczywiście, nie wszystko tanieje w równym tempie, ale ogólny kierunek jest pozytywny.
Co najbardziej potaniało, a co podrożało w październiku?
Kiedy przyjrzymy się szczegółom, od razu widać, co stoi za taką poprawą. Królem spadków jest kategoria "Transport". Ceny w tym segmencie runęły w dół aż o 6,1 proc. w ciągu zaledwie jednego miesiąca. To gigantyczna zmiana, która przełożyła się na niższe rachunki za tankowanie. Choć w skali roku transport jest wciąż droższy o 10,4 proc., to właśnie ten miesięczny spadek cen paliw miał kluczowy wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika inflacji.
Co jeszcze potaniało? Spadki, choć już nie tak spektakularne, widać też w kategorii "Rekreacja, sport i kultura" (o 2,6 proc. taniej niż we wrześniu). Z kolei na niewielkim plusie, jeśli chodzi o ceny, znalazła się żywność. W październiku ceny jedzenia i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca. Warto jednak podkreślić, że w porównaniu z październikiem ubiegłego roku żywność jest minimalnie tańsza (spadek o 0,1 proc.).
Oto jak zmieniły się ceny w wybranych kategoriach (w porównaniu do września 2026):
- Transport: -6,1 proc.
- Rekreacja, sport i kultura: -2,6 proc.
- Żywność i napoje bezalkoholowe: +0,4 proc.
- Użytkowanie mieszkania i nośniki energii: +1,0 proc.
- Edukacja: +1,3 proc.
Usługi wciąż droższe niż towary. Co to oznacza dla Polaków?
Chociaż ogólny obraz wygląda optymistycznie, jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Dane GUS o inflacji pokazują, że wciąż utrzymuje się trend, w którym ceny usług rosną szybciej niż ceny towarów. W październiku usługi podrożały o 4,9 proc. rok do roku, podczas gdy towary "tylko" o 2,9 proc. Co to dla nas oznacza w praktyce? Mniej więcej tyle, że o ile za zatankowanie samochodu czy niektóre produkty w sklepie płacimy mniej, o tyle wizyta u fryzjera, mechanika czy opłaty za mieszkanie wciąż mocno drenują nasze portfele.
To ważna informacja, bo pokazuje, że presja na wzrost cen w gospodarce nie zniknęła całkowicie. Po prostu przeniosła się z półek sklepowych do sektora usług. Mimo wszystko, październikowe dane to powiew optymizmu i dowód na to, że najgorszy okres szybkiego wzrostu cen mamy już prawdopodobnie za sobą.
|Wyszczególnienie
|Październik
|Wrzesień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|3,5
|-0,4
|4,1
|0,7
|Inflacja usług
|4,9
|-0,5
|5,3
|-0,5
|Inflacja towarów
|2,9
|-0,4
|3,6
|1,2
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|-0,1
|0,4
|-0,4
|0,1
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,6
|0,4
|6,9
|0,8
|Odzież i obuwie
|-3,7
|2,9
|-3,7
|2,9
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|5,7
|1
|5,1
|0,8
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,6
|-0,3
|-0,5
|0,1
|Zdrowie
|4,7
|0,1
|4,6
|0,4
|Transport
|10,4
|-6,1
|17,9
|4,7
|Informacja i komunikacja
|3,9
|0,7
|3,5
|-0,5
|Rekreacja, sport i kultura
|4
|-2,6
|5,5
|-1,9
|Edukacja
|4,1
|1,3
|4,5
|1,9
|Restauracje i usługi zakwaterowania
|4
|0
|4,1
|0,2
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|1,7
|-0,1
|0,6
|0,2
|Higiena osobista, ochrona socjalna, pozostałe towary i usługi
|2,9
|0,3
|2,4
|-0,2