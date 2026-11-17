Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci Wojciecha Klimasa

Dziś (17 listopada) rodzina, bliscy i współpracownicy żegnają jednego z najbogatszych Polaków i założyciela firmy KLIMAS Wkręt-met, czołowego polskiego producenta wkrętów i kołków. Zgodnie z wolą rodziny uroczystości pogrzebowe mają kameralny charakter. Jak ustaliła Wirtualna Polska, 66-letni przedsiębiorca, Wojciech Klimas, zmarł w następstwie tragedii, do której doszło w środę, 11 listopada, w miejscowości położonej kilka kilometrów na północ od Częstochowy. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Częstochowie. Pomimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować jego życia. Okoliczności śmierci biznesmena wyjaśnia prokuratura.

Jak przekazał Wirtualnej Polsce prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, na obecnym etapie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Śledczy prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnego przebiegu zdarzenia. Firma KLIMAS Wkręt-met nie komentuje okoliczności śmierci swojego założyciela.

Ważne zmiany w firmie tuż przed śmiercią Wojciecha Klimasa

Zaledwie kilka dni przed tragedią w przedsiębiorstwie rozpoczął się kolejny etap sukcesji. 2 listopada KLIMAS Wkręt-met ogłosił nową strukturę zarządzania. Wojciech Klimas wraz z żoną Joanną weszli w skład nowo powołanej rady nadzorczej.

Stanowisko prezesa zarządu objął ich syn Paweł Klimas, natomiast wiceprezeską została córka Joanna Klimas. Zmiany te ogłoszono zaledwie dziewięć dni przed śmiercią Wojciecha Klimasa. Zgodnie z zapowiedziami przedsiębiorstwa nowe kierownictwo będzie kontynuować dotychczasową strategię rozwoju firmy.

Firma KLIMAS Wkręt-met żegna swojego założyciela

Firma KLIMAS Wkręt-met pożegnała swojego założyciela Wojciecha Klimasa, którego nagła śmierć poruszyła pracowników i osoby związane z przedsiębiorstwem. W oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie internetowej firmy podkreślono, że przez ponad 35 lat budował i konsekwentnie rozwijał przedsiębiorstwo, które dziś należy do największych producentów zamocowań budowlanych, a jego produkty trafiają na rynki całego świata. Współpracownicy wspominają go jako człowieka otwartego, pomocnego i niezwykle zaangażowanego w rozwój firmy. Zwrócili uwagę, że zawsze stawiał na ludzi, jakość i odpowiedzialność, a wartości te stały się fundamentem działalności KLIMAS Wkręt-met.

- Wojciech Klimas od początku wierzył, że siłą firmy są ludzie, jakość i odpowiedzialność. Był otwarty i zawsze gotowy do pomocy. Zawsze przywiązywał ogromną wagę do detali, rozwoju produktów oraz poszukiwania lepszych rozwiązań. Te wartości stały się fundamentem KLIMAS Wkręt-met i pozostają nim również dzisiaj. Jego nagła śmierć jest ogromną stratą dla Rodziny, Bliskich, Pracowników oraz wszystkich osób, które miały okazję Go znać i z Nim współpracować – napisano w poruszającym komunikacie.

Przedstawiciele firmy zapewnili jednocześnie, że przedsiębiorstwo będzie kontynuować działalność zgodnie z wartościami, którymi kierował się jego założyciel. Podkreślili, że Wojciech Klimas pozostawił po sobie silną, rodzinną firmę, przygotowaną do dalszego rozwoju. Zachowana została ciągłość zarządzania, a przedsiębiorstwo nadal realizuje swoje zobowiązania wobec klientów, pracowników i partnerów biznesowych. Jak zaznaczono w komunikacie, dzieło Wojciecha Klimasa będzie kontynuowane przez kolejne pokolenia.

Od rodzinnej firmy do międzynarodowego przedsiębiorstwa. Tak Wojciech Klimas budował swój biznes

Historia KLIMAS Wkręt-met rozpoczęła się w 1990 roku, kiedy Wojciech Klimas wraz z żoną Joanną założyli rodzinne przedsiębiorstwo. Początkowo firma działała lokalnie, w okolicach Częstochowy, jednak z czasem rozszerzyła działalność na całą Polskę i rynki zagraniczne. Obecnie jej produkty trafiają do ponad 65 krajów na świecie. Przedsiębiorstwo posiada cztery zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 80 tys. metrów kwadratowych oraz spółki eksportowe między innymi w Indiach, Francji i Czechach.

W 2020 roku, z okazji 30-lecia działalności firmy, Wojciech Klimas udzielił wywiadu portalowi Builder Polska. Opowiadał w nim o początkach przedsiębiorstwa, rodzinnych wartościach oraz wieloletniej pracy nad rozwojem biznesu. Podkreślał, że życie zawodowe i prywatne zawsze były ze sobą ściśle związane.

– W naszym przypadku życie zawodowe i życie prywatne są ze sobą ściśle powiązane. Tworząc przedsiębiorstwo rodzinne, opieraliśmy je na wartościach, które wyznajemy na co dzień. Dlatego myśli, które towarzyszą spojrzeniu na naszą historię, to rodzina, pasja oraz duma – mówił Wojciech Klimas w 2020 roku.

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