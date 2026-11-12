Nie żyje Wojciech Klimas. Założyciel jednej z największych polskich firm miał 66 lat

Nie żyje Wojciech Klimas. Miał 66 lat

Nie żyje Wojciech Klimas, założyciel i współwłaściciel firmy Klimas Wkręt-met, jednego z największych producentów zamocowań budowlanych. Informację o jego śmierci przekazała w czwartek, 12 listopada firma. Mężczyzna zmarł 11 listopada w wieku 66 lat.

Rodzinne przedsiębiorstwo Klimas Wkręt-met założył w 1990 roku wspólnie z żoną Joanną. Początkowo firma działała na rynku lokalnym, później rozszerzyła działalność na całą Polskę, a następnie na Europę. Specjalizuje się w produkcji zamocowań budowlanych, takich jak wkręty, kołki czy kotwy. Posiada cztery zakłady produkcyjne w pobliżu Częstochowy, zlokalizowane w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, gdzie znajduje się również siedziba firmy, oraz w Wanatach. Ich łączna powierzchnia wynosi 80 tys. mkw.

Według danych przekazanych przez przedsiębiorstwo każdego dnia powstaje tam m.in. 30 mln wkrętów oraz 9 mln łączników tworzywowych. Produkty firmy trafiają do 70 państw na świecie. W 2025 roku Klimas Wkręt-met osiągnął 743,1 mln zł przychodu oraz 6,2 mln zł zysku.

W lipcu 2026 roku przedsiębiorstwo informowało, że jego zamocowania wykorzystano podczas budowy Skypark Business Center w Luksemburgu, jednej z największych drewnianych konstrukcji hybrydowych w Europie.

Firma Klimas Wkręt-met wydała oświadczenie

- Klimas Wkręt-met kontynuuje swoją działalność. Firma działa i realizuje swoje zobowiązania wobec klientów, partnerów, pracowników i dostawców. Zachowana jest ciągłość zarządzania oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa - napisała firma w oświadczeniu.

2 listopada 2026 roku Klimas Wkręt-met poinformował o rozpoczęciu następnego etapu przekazywania rodzinnego przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu. Założyciele i właściciele firmy, Wojciech i Joanna Klimas, weszli w skład Rady Nadzorczej. Zarządzanie przedsiębiorstwem przejęło młodsze pokolenie rodziny. Paweł Klimas został prezesem, a Joanna Klimas wiceprezesem. Dariusz Wijata nadal pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego.