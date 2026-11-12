Wydanie przez kraje Unii Europejskiej 8,7 mld euro na rosyjski gaz LNG w 2026 roku.

Główni odbiorcy surowca to Francja, Belgia i Hiszpania.

Znaczny wzrost wartości importu spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormuz.

Planowany całkowity zakaz importu rosyjskiego LNG do UE od początku 2027 roku.

Potencjalnie katastrofalne skutki zakazu dla rosyjskiego projektu gazowego Jamał.

Rosyjski gaz LNG kosztował UE miliardy. Oto liczby

Prawie 9 miliardów euro – tyle, według najnowszych danych, kraje Unii Europejskiej zapłaciły w tym roku Rosji za gaz. Pieniądze, które wprost zasilają budżet wojenny Kremla, popłynęły szerokim strumieniem mimo zbliżającego się całkowitego zakazu importu.

Informacje te ujawnił niemiecki tygodnik „Der Spiegel”, powołując się na analizę organizacji pozarządowej Urgewald. Wykorzystano w niej dane od firmy analitycznej Kpler, która na bieżąco śledzi ruch tankowców na całym świecie.

Według tych wyliczeń, od stycznia do października 2026 roku kraje Unii Europejskiej zapłaciły za rosyjski gaz LNG dokładnie 8,7 mld euro. W tym czasie do portów w UE zawinęło 177 tankowców, które przywiozły łącznie 12,9 mln ton surowca. To tylko nieznacznie więcej niż w ubiegłym roku, jednak wartość transakcji drastycznie wzrosła. Powód jest prosty: rosnące ceny gazu na światowych rynkach, napędzane przez wojnę USA i Izraela z Iranem oraz blokadę strategicznej cieśniny Ormuz.

Warto też wiedzieć, że cały ten surowiec pochodzi z jednego miejsca – projektu Jamał w Arktyce. Jak zaznacza „Der Spiegel”, jest to obecnie jedyne źródło rosyjskiego gazu, który w formie skroplonej trafia do Unii Europejskiej.

Kto w UE kupuje najwięcej rosyjskiego gazu?

Choć Unia Europejska jako całość przygotowuje się do odcięcia od rosyjskich surowców, dane pokazują, że niektóre kraje wciąż intensywnie z nich korzystają. Okazuje się, że za importem lwią częścią rosyjskiego LNG stoją zaledwie trzy państwa.

Z analizy przytoczonej przez „Der Spiegel” wynika, że liderem jest Francja. Aż 42 proc. całego importu gazu z Rosji w 2026 roku trafiło właśnie do francuskich terminali. To prawie połowa całego wolumenu, który dotarł do Unii Europejskiej z arktycznego projektu Jamał.

Tuż za Francją plasują się dwa inne kraje. Po niecałe 25 procent dostaw odebrały odpowiednio Belgia i Hiszpania. Ostatnim znaczącym odbiorcą na liście jest Holandia, do której trafiła jedna dziesiąta rosyjskiego gazu. Pozostałe kraje UE albo nie importują go wcale, albo ich udział jest marginalny. To pokazuje, że odpowiedzialność za miliardy euro, które płyną na Kreml, nie rozkłada się równomiernie.

Nadchodzi zakaz importu LNG. Co to oznacza dla Rosji?

Choć miliardy euro wciąż płyną do Rosji, Unia Europejska szykuje się do zadania potężnego ciosu w jej finanse. Zgodnie z planem, już wkrótce import rosyjskiego gazu ma się całkowicie zakończyć, co może mieć katastrofalne skutki dla jednego z kluczowych projektów Kremla.

Jak przypomina „Der Spiegel”, Unia zamierza wkrótce zakończyć import gazu z Rosji. Od początku 2027 roku dostawy LNG z tego kraju mają być całkowicie zakazane, co ma mocno uderzyć w rosyjską gospodarkę. Decyzja ta, choć podjęta już wcześniej, stanęła na chwilę pod znakiem zapytania. W związku z blokadą cieśniny Ormuz i rosnącymi cenami surowca pojawiły się głosy, by przesunąć termin wejścia w życie embarga. Taki postulat zgłosił między innymi szef włoskiego koncernu paliwowego Eni. Mimo to, z informacji niemieckiego tygodnika wynika, że Bruksela nie zamierza się uginać i termin ma zostać dotrzymany.

Dla Rosji będzie to potężny cios. Do tej pory to właśnie Unia Europejska odbierała aż 81 proc. całego gazu z projektu Jamał. Transport odbywa się przy użyciu specjalistycznych tankowców-lodołamaczy, które są przystosowane do krótkich tras między Arktyką a portami w Europie.

Przekierowanie tych dostaw do Azji będzie dla Rosji niezwykle trudne, jeśli nie niemożliwe na taką skalę. Droga morska wzdłuż północnego wybrzeża jest dostępna tylko przez część roku i bardzo wymagająca. Bez dostępu do europejskich portów, rosyjskie tankowce nie będą w stanie realizować tak wielu kursów, co drastycznie ograniczy możliwości eksportowe.

Jak dosadnie podsumował to Sebastian Roetters, ekspert ds. sankcji w organizacji Urgewald:

Utrata rynku europejskiego będzie dla flagowej gałęzi gospodarki Putina w Arktyce katastrofalnym ciosem - powiedział Urgewald.

Jego zdaniem Europa musi pozostać nieugięta i utrzymać zakaz importu rosyjskiego LNG, by realnie wpłynąć na zdolność Rosji do finansowania swoich działań.

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