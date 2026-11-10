Tej zimy w Niemczech może zabraknąć gazu! Operatorzy ostrzegają przed poważnym kryzysem

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-11-10 11:46

W Niemczech tej zimy może zabraknąć gazu! Operatorzy magazynów ostrzegają, że w przypadku silnych mrozów krajowi grożą poważne niedobory surowca. Sytuacja jest niepokojąca, ponieważ poziom zapasów jest znacznie niższy niż w poprzednich latach. Eksperci alarmują, że w najtrudniejszym okresie dostawy mogą nie wystarczyć na pokrycie zapotrzebowania. Szczegóły poniżej.

Friedrich Merz
Autor: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/Imago Stock and People/ East News
  • Niemcy stoją w obliczu poważnego zagrożenia brakiem gazu tej zimy, alarmują operatorzy magazynów tego surowca.
  • Zapełnienie magazynów wynosi zaledwie 59%, co jest drastycznie poniżej średniej z ostatnich lat, zwiększając ryzyko niedoborów przy silnych mrozach.
  • Jakie konkretne dane wskazują na potencjalne niedobory?

Niemcom tej zimy grożą niedobory gazu. Wszystko zależy od pogody

W Niemczech tej zimy może zabraknąć gazu – ostrzegają operatorzy magazynów tego surowca. Jeśli nadchodzące miesiące przyniosą wyjątkowo niskie temperatury, dostawy paliwa do największej gospodarki Europy mogą okazać się niewystarczające. Eksperci alarmują, że w przypadku silnych mrozów nie uda się w pełni zaspokoić zapotrzebowania na gaz.

- Gdyby warunki pogodowe odpowiadały tym z roku 2010, popyt na gaz w Niemczech w styczniu, lutym i marcu nie zostałby zaspokojony – podano w oświadczeniu INES (Initiative Energien Speichern e.V).

Według szacunków miesięczne niedobory gazu w Niemczech mogą wynieść nawet 6,6 Twh. Organizacja INES wskazuje również, że w wybrane dni stycznia 2027 roku deficyt gazu może osiągnąć nawet 1,7 TWh.

Magazyny gazu w Niemczech zapełnione znacznie poniżej średniej

- Import gazu za pośrednictwem dostępnych rurociągów i terminali LNG nie jest w stanie pokryć szczytów zużycia gazu w chłodne zimowe dni – ocenił Sebastian Heinermann, dyrektor zarządzający INES.

Heinermann podkreślił ponadto, że niewielkie rezerwy gazu stwarzają poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw tego surowca.

Obecnie niemieckie magazyny gazu są zapełnione w około 59 proc. To znacznie mniej niż średnia z ostatnich pięciu lat, która wynosi 88,7 proc.

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