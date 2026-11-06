Zapowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego o nowym rozwiązaniu ws. cen gazu.

Propozycja rządu Donalda Tuska ma zostać przedstawiona w ciągu 10 dni.

Powodem wzrostu cen gazu są międzynarodowe napięcia na Bliskim Wschodzie.

Nad rozwiązaniem pracują wspólnie resorty finansów, energii i aktywów państwowych.

Rząd reaguje na wysokie ceny gazu

W piątek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, goszcząc w programie telewizji TVN24, przekazał informację, na którą czekało wielu Polaków z niepokojem patrzących na swoje rachunki. Zapowiedział, że rząd ma już gotowy plan działania w sprawie rosnących cen gazu.

Szef resortu finansów nie chciał na razie zdradzać konkretów, ale jego deklaracja była jednoznaczna.

W ciągu, myślę, 10 dni przedstawimy bardzo konkretne rozwiązanie, również w obszarze sytuacji, czy właściwie cen gazu – powiedział minister Andrzej Domański.

To jasny sygnał, że możliwe dopłaty do gazu są jednym z rozważanych scenariuszy.

Dlaczego ceny gazu znowu rosną?

Podczas rozmowy minister Domański wskazał, że obecne podwyżki cen gazu nie są wynikiem działań krajowych, a efektem tego, co dzieje się na świecie. Jak wyjaśnił, za wzrostem cen stoją międzynarodowe zawirowania.

Ceny te rosną z powodu międzynarodowych zawirowań spowodowanych konfliktem na Bliskim Wschodzie – tłumaczył minister finansów.

Sytuacja geopolityczna od dawna ma bezpośredni wpływ na rynki surowców, a gaz ziemny jest na te wahania szczególnie wrażliwy. Rząd polski zapewnia jednak, że jest świadomy tych zagrożeń i nie chce, by polskie gospodarstwa domowe ucierpiały na tej sytuacji. Dlatego właśnie przygotowywane jest rozwiązanie, które ma zamortyzować skutki podwyżek i odciążyć domowe budżety. Szczegóły, w tym ewentualne kryteria przyznawania wsparcia, nie są jeszcze znane.

Kto pracuje nad nowymi stawkami i kiedy poznamy szczegóły?

Minister finansów podkreślił, że prace nad rozwiązaniem mającym chronić Polaków przed wysokimi cenami gazu toczą się na najwyższym szczeblu rządowym i są wspólnym wysiłkiem kilku kluczowych resortów.

Zaangażowane w projekt są trzy ministerstwa.

To są wspólne prace – moje, ministra energii, również ministra aktywów państwowych – wskazał szef resortu finansów.

Taka współpraca ma zagwarantować, że proponowane rozwiązanie będzie kompleksowe – z jednej strony zapewni wsparcie dla obywateli, a z drugiej będzie odpowiedzialne z punktu widzenia budżetu państwa i stabilności sektora energetycznego.

Na ten moment kluczowe pozostaje pytanie, jakie dokładnie będą to rozwiązania i kto będzie mógł liczyć na ewentualne dopłaty do gazu. Minister Domański konsekwentnie odmawiał jednak podania szczegółów, ale zapewnił, że Polacy nie będą musieli na nie długo czekać. Zgodnie z jego zapowiedzią, konkretna propozycja rządu ma zostać przedstawiona opinii publicznej w ciągu najbliższych dziesięciu dni. Wtedy dowiemy się, czy rząd zdecyduje się na wprowadzenie tarczy osłonowej, bonu energetycznego, czy może zupełnie innego mechanizmu wsparcia.

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